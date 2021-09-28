جناح الهند يستخدم جهازاً يحيّد الفيروسات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «شايكوكان» عن اختيارها شريك السلامة الرسمي لجناح الهند في «إكسبو 2020 دبي».

وأفاد بيان صدر أمس، بأنه وفي إطار هذه الشراكة، ستركّب «شايكوكان» جهازها المعتمد والفريد من نوعه، لإضعاف وتحييد الفيروسات، والمساعدة في الحد من انتشار عدوى فيروس «كورونا» في الأماكن المغلقة بمعدل فعالية يصل إلى 99.9%.

وأوضح البيان أنه لضمان سلامة الزوار وحمايتهم، فإنه سيتم وضع جهاز «شايكوكان» في أنحاء جناح الهند كافة.

وقال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الهند، والمشرف على جناح الهند في «إكسبو 2020 دبي»، ديليب تشينوي: «يهدف جناح الهند إلى جذب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم، ويلتزم بتسخير التطورات التكنولوجية لتأسيس عالم أكثر ذكاءً وأماناً».

وأضاف أن التعاون مع «شايكوكان» لتأمين الجناح الهندي بأجهزة إضعاف وتحييد الفيروسات، شهادة على جهودنا في تهيئة البيئة المناسبة للزوار.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «شايكوكان»، ألوك شارما: «يعد (إكسبو 2020 دبي) أحد أكبر الأحداث وأكثرها شهرة في العالم، ومناسبة رائدة للمساعدة في استعادة الحياة الطبيعية، وتعزيز النمو الاقتصادي»، لافتاً إلى أن المعرض فرصة كبيرة ليشهد العالم فعالية جهاز «شايكوكان» في إضعاف وتحييد الفيروسات، وحماية العارضين والزوار في جناح الهند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news