جمارك دبي: 12.6 ألف طن بضائع بقيمة 948 مليون درهم لـ«إكسبو»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مع الاقتراب من انطلاق معرض إكسبو 2020 دبي مطلع أكتوبر، بمشاركة 191 بلداً إلى جانب شركات ومنظمات دولية ومؤسسات أكاديمية، أفادت جمارك دبي، أنها أنجزت 1432 بيان جمركي خاص ببضائع إكسبو وبلغت كمية البضائع التي تم تخليصها للمعرض 12.6 ألف طن بقيمة أكثر من 948 مليون درهم.

وكشفت جمارك دبي عن التسهيلات والمميزات الجمركية التي تقدمها للمشاركين، وزوار المعرض ومنها توفير جميع خدمات جمارك دبي عبر منصاتها الإلكترونية والتطبيقات الذكية، ويندرج تحتها التسجيل الإلكتروني، وتقديم البيانات الجمركي، و اعتماد النسخ والمستندات الإلكترونية دون الحاجة لزيارة المراكز.

وفيما يخص التسجيل والترخيص فقد تم اعتماد منصة بوابة دبي التجارية لطلبات الرخص الخاصة بالمشاركين الرسميين، واستخراج الرموز الجمركية لتسهيل وتسريع إجراءات الشحن والتسجيل في الهيئة الاتحادية للجمارك، كما تم استحداث رمز خاص في أنظمة الجمارك يخص بيانات المشاركين في المعرض ويميزهم عن بقية المعاملات الأخرى لتمكين جميع الوحدات التشغيلية من معرفة المشاركين وضمان سرعة الاستجابة.

كما تقرر إعفاء الدول المشاركة من دفع رسوم التسجيل للتسهيل و تقليل النفقات على الشركات ما ينعكس إيجاباً على دور الجمارك في دعم التجارة وتسهيل مرور البضائع.

وقال أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لجمارك دبي، إن جمارك دبي شاركت في دعم المعرض منذ تقديم ملف الاستضافة واستمرت في تقديم خدمات وتسهيلات جمركية على مدار الساعة للمشاركين، وتوجت جمارك دبي جهودها بالفوز بجائزة الجهة الحكومية الداعمة لإكسبو 2020 في الدورة 21 لجوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز للعام 2018.

وأضاف لدينا خدمات متعددة ومتنوعة تلبي كافة احتياجات العارضين والزوار ومن خدماتنا للتسهيلات التجارية للمعرض قناة «إكسبو 2020 الجمركية الذكية»، دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الذي تم إطلاقه على المستوى الاتحادي ونظام الإفصاح المبكر الذكي للمسافرين لتسريع حركة الزوار، وخلال فعاليات معرض إكسبو ستقدم جمارك دبي عرضاً تعريفياً متكاملاً لاطلاع المشاركين في معرض على الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع التجاري و تعزيز التبادل التجاري مع الشركاء وفتح خطوط تجارية جديدة، مؤكداً أن معرض إكسبو يمثل تظاهرة اقتصادية وثقافية لمدة 6 أشهر كاملة وهو ما يمثل إضافة نوعية وثرية لمنظومة الاقتصاد المحلي الشاملة، وأن يحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها القيادة الرشيدة، وترسخ مكانة دبي على خارطة المدن العالمية بوصفها مقصدا للسياحة والاقتصاد والاستثمار والعيش برفاهية وسعادة.

من جانبه أكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي أن الدائرة أكملت استعداداتها لاستقبال الحدث العالمي حيث نعلن عن استعداد 864 من موظفي الإدارة لمعرض إكسبو من خلال تواجد عدد 447 مفتش على مدار الساعة، كذلك تم عقد برنامج تدريبي (برنامج تعريفي لإكسبو) بالتعاون مع مطارات دبي لإعداد المفتشين لاستقبال الزوار، حيث أن البرنامج يعمل على توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمعرض مثل (موقع المعرض - مدة المعرض-أسعار التذاكر- الفئات المعفاة-أوقات عمل المعرض-المشاريع المستقبلية-الأجنحة الرئيسية للمعرض وهي جناح الاستدامة وجناح الفرص وجناح التنقل ) كما ركز البرنامج على الإجابة على أي استفسار من زائر إكسبو أو أي مسافر خلال فترة المعرض.

وأضاف:"قمنا في إدارة عمليات المسافرين بتجهيز فريق عمل خاص لاستقبال زوار أكسبو و تضمن الفريق أعضاء من كل مباني المسافرين وتم عقد اجتماعات دورية مع الشركاء الاستراتيجيين لمتابعة المستجدات وطرح أفضل المبادرات لتسهيل دخول زوار اكسبو مثل التنسيق بتواجد طبيب من وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالمطارات للاطلاع والإفراج عن الأدوية الشخصية، المسارات الخاصة لذوي الهمم، وتوفير مسار خاص لأصحاب الدعوات وذلك بالتعاون مع مكتب إكسبو، كما قمنا بتطوير مبادرة الإفصاح المبكر الذكي من خلال التحسينات الأخيرة بحيث يمكن المستخدمين من استخدام التطبيق بدون الاتصال بشبكة المعلومات و سهولة التنقل والبحث عبر التطبيق وتبرز أهمية التطبيق في تسهيل عملية الإفصاح المالي و السلع بشكل سريع و آمن، ودون الحاجة إلى المعاملات الورقية التقليدية، كما يوفر التطبيق قناة لنقل المعلومات إلى المسافرين حول الأنظمة والقوانين الجمركية المتبعة.

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