سفارة الإمارات في بكين تنظّم «أسبوع العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي»

المصدر: وام ■ الإمارات اليوم

نظّمت سفارة الدولة لدى الصين فعالية بعنوان «أسبوع العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي»، حضرها عدد من السفراء والدبلوماسيين وممثلي وسائل الإعلام في بكين. وقال علي عبيد علي الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، في كلمة له خلال الفعالية، إن «إكسبو 2020 دبي»، الذي يتزامن مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، يسعى إلى اصطحاب الزوار في رحلة تلهم الأجيال المقبلة، وتشعل روح الابتكار. ولفت إلى أن الجناح الصيني في «إكسبو 2020 دبي» سيكون واحداً من أكبر الأجنحة، وسيعرض أفضل إنجازات الصين.

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