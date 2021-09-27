جناح الفلبين في «إكسبو دبي» جاهز لاستقبال الزوّار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الفلبينية رسمياً عن استكمال جناح الفلبين في معرض «إكسبو 2020 دبي»، واستعداده لاستقبال زوّار الحدث الدولي قبيل الافتتاح الرسمي.

وقالت الوزيرة المساعدة لوزارة التجارة والصناعة الفلبينية والمفوض العام المناوب، روسفي جيتوس: «فخورون بالإعلان أن جناح الفلبين (البانجكوتا) أصبح جاهزاً للترحيب بملايين الزوّار في منطقة الاستدامة بـ(إكسبو 2020 دبي)».

وأضافت أن «استكمال الجناح يعبّر عن كلمة (بيانيهان)، وهي كلمة فلبينية تعني التعاون كمجتمع واحد، التي انعكست على مختلف فرق العمل من دولة والفلبين، من أجل تحقيق هذا الإنجاز الكبير تماشياً مع رؤية حكومة الفلبين».

وأشارت جيتوس إلى بدء «البروفات» الفنية للعروض التي سيقدمها الجناح، لضمان تقديم مشاهد تسلط الضوء على بيانات علمية وإنسانية عن الفلبين وشعبها، حيث ستعرض الدولة مجموعة متنوّعة من الأعمال الفنية التي سيتم تنفيذها من قبل عدد مختار بعناية من الفنانين المرئيين والرقميين، على مدار ستة أشهر للحدث العالمي.

بدورها، قالت الملحق التجاري في مركز التجارة والاستثمار الفلبيني بدبي، شارمين مينيون يالونغ، إن «مشاركتنا في (إكسبو 2020) ستعزز جهود الحكومة الفلبينية في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتصدير منتجاتنا وخدماتنا عالية الجودة»، مضيفة: «تماشياً مع هذه الرؤية، عملنا على إعداد جدول حافل لفعاليات متنوّعة للأشهر الستة المقبلة، التي ستسلط الضوء على معظم القطاعات الحيوية في الفلبين».

ولجذب مستثمرين رئيسين من قطاع الطعام والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات، والحلال، وعدد من القطاعات الأخرى، أشارت يالونغ إلى أنه من المقرر تنظيم مؤتمرات وزيارات لوفود رسمية وعدد من الفعاليات ذات الصلة، بما في ذلك مهرجان الأطعمة الفلبينية، واليوم الوطني للفلبين، وكذلك المشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول «الآسيان» ومعرض «غلفود 2022».

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