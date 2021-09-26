"أراضي دبي" تخفّض قيمة العقار اللازمة لحصول المستثمر على إقامة

المصدر: مدحت السويفي - دبي

خفضت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، قيمة العقار اللازمة لحصول المستثمر على تأشيرة إقامة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، إلى 750 مليون درهم أو تزيد، بعد أن كانت مليون درهم سابقا، مع إمكانية كفالة الزوج أو الزوجة والأولاد.

جاء ذلك في تحديث على موقع الدائرة يخص اشتراطات الإقامة العقارية، التي يحصل عليها المستثمر بعد شرائه عقارا في الإمارة.

وأوضح التحديث، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ومنشور على الموقع الإلكتروني لـ"أراضي دبي"، أن خدمة برنامج "تسكين"، تتيح للمستثمر العقاري الذي يملك عقارا تساوي أو تزيد قيمته الشرائية على 750 ألف درهم وقت الشراء، التقديم بطلب الحصول على تأشيره إقامة لمدة ثلاث سنوات.

وبحسب التحديث يتم تقديم الملفات المطلوبة التي تشمل جواز السفر، مع توفر نسخة إلكترونية من شهادة الملكية عبر تطبيق «دبي ريست»، وتعبئة بيانات الملكية.

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