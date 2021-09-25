تحالف شركات لإقامة مصنع للبطاريات بـ 8.2 مليارات دولار

المصدر: فرانكفورت ■ د.ب.أ

تعتزم شركة «دايملر إيه جي» الألمانية العملاقة للسيارات، الاشتراك مع شركتي «ستيلانتيس» و«توتال إينرجيز»، للتوسع في حجم مصنعهما الأوروبي للبطاريات، لتصل قيمته إلى سبعة مليارات يورو (8.2 مليارات دولار)، لتوريد البطاريات لسيارات «مرسيدس بنز» الكهربائية التي تنتجها «دايملر». وذكرت «دايملر» أن حصتها ستصل إلى 33% في شركة «أوتوموتيف سيل كمباني» للبطاريات. وتهدف الشركة الجديدة إلى أن تصل طاقتها إلى 120 غيغاواط في الساعة، على الأقل، بحلول نهاية العقد الجاري، في زيادة بواقع الضعف عن الكمية التي حددها الشريكان المؤسسان.

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