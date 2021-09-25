برنامج ماجستير جديد يدعم التحول الرقمي لدولة الإمارات

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أعلنت كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات العربية المتحدة عن طرحها برنامج ماجستير جديداً في «تحليلات الأعمال» بدءاً من يناير 2022.

وقال رئيس قسم التحليلات في العصر الرقمي بكلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة، الدكتور سعيد الدهماني، إنه تمّ تطوير البرنامج استجابة للطلب المتزايد من الطلاب والخريجين، وفق احتياجات سوق العمل المحلية والدولية في هذا المجال الحيوي المهم.

وأضاف أن البرنامج يتكون من 30 ساعة معتمدة، فيما يتوقع أن يكمل الطالب مسار البرنامج خلال فترة زمنية محددة تصل إلى عام ونصف العام، لافتاً إلى أنه تم تصميم مدة البرنامج وهيكله لاستيعاب المتخصصين العاملين من مختلف المجالات المهتمين باكتساب الخبرة في تحليلات الأعمال.

وأشار الدهماني إلى أن البرنامج الجديد سيسهم في التحول الرقمي لدولة الإمارات، ويشكل علامة فارقة أخرى نحو إنشاء اقتصاد معرفي تنافسي، وهو إحدى ركائز الأجندة الوطنية للدولة.

وتابع: «عند الانتهاء من البرنامج سيكون لدى الخريجين معرفة شاملة بتحليلات بيانات الأعمال، وسيكونون قادرين على دمج (النمذجة الإحصائية) و(المهارات الحسابية)، لتطوير حلول شاملة لمشكلات العالم الحقيقي، كما سيكون لدى الخريجين فهم أكبر للقضايا عند إدارة المشروعات مثل تلك المتعلقة بأمن البيانات، والخصوصية، ما يؤدي إلى حلول أكثر فاعلية».

يذكر أن كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة الإمارات، تسعى إلى تحقيق الريادة والابتكار في تعليم إدارة الأعمال والبحث العلمي وخدمة المجتمع على الصعيدين الوطني والدولي، وتعمل على توفير تعليم في مجال إدارة الأعمال بهدف إعداد قادة مثقفين ومبتكرين ومهنيين من جهة، ونشر المعرفة المتخصصة والمستدامة التي تخدم مجتمع إدارة الأعمال والاقتصاد في دولة الإمارات والمجتمعات الأخرى على الصعيدين الدولي والإقليمي.

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