إنجاز 1542 مبنى جديداً في دبي خلال 8 أشهر

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في الإمارة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصل إلى 1542 مبنى جديداً.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن أغسطس الماضي، سجل إنجاز 164 مبنى جديداً في دبي، فيما استحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 70.3% من الإجمالي.

المباني المنجزة

وتفصيلاً، أظهرت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وصل إلى 1542 مبنى جديداً.

وأوضحت البيانات أن أغسطس الماضي، سجل إنجاز 164 مبنى جديداً في دبي.

ووفقاً للبيانات، توزعت المباني الجديدة خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس 2021، بين 823 مبنى لـ«فلل خاصة»، و261 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و250 «مبنى متعدد الطوابق»، فيما بلغ عدد المباني العامة 135 مبنى، والمباني الصناعية 73 مبنى.

الفلل الخاصة

وبيّنت الإحصاءات أن الفلل الخاصة تصدّرت قائمة المباني المنجزة، مستحوذة على نسبة 53.4% من الإجمالي، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 16.9%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 16.2%، تلتها المباني العامة بنسبة 8.8%، مقابل 4.7% للمباني الصناعية.

واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية معاً على نسبة بلغت 70.3% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ1084 مبنى.

العدد الشهري

وبحسب البيانات، وصل إجمالي عدد المباني المنجزة خلال يناير الماضي إلى 200 مبنى، مقابل 178 مبنى في فبراير، ليرتفع العدد إلى 215 مبنى خلال مارس، مقابل 205 مبانٍ في إبريل، و189 مبنى في مايو، ليصل العدد في يونيو إلى 222 مبنى، وإلى 169 مبنى في يوليو، مقابل 164 مبنى في أغسطس.

العام الماضي

يُشار إلى أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة خلال العام الماضي، والتي بلغ عددها 3227 مبنى جديداً، وصل إلى 40 ملياراً و530 مليون درهم، مقابل 36 ملياراً و114 مليون درهم في عام 2019، بنسبة نمو جاوزت 12.2%، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كورونا».

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