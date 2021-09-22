«دو» تطلق باقة جديدة لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن توفير باقة «انطلق» الجديدة للأعمال رسمياً، لشريحة محددة من الأعمال والمؤسسات في جميع أنحاء الدولة.

وتوفر الباقة الجديدة حلول اتصال متكاملة ومجموعة من المزايا التي صممتها «دو»، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصال الثابت من جانب العملاء الذين يديرون أعمالهم من المنزل أو من مكاتب وشركات صغيرة، ما يتيح لهذه الشريحة من العملاء المضي في إدارة وتنمية أعمالهم ومشروعاتهم.

وتشمل المزايا التي توفرها الباقة: بيانات للاتصال السلس بالإنترنت، ومكالمات مجانية للهاتف الثابت، وفاعلية وكفاءة أكبر من حيث الكلفة، إضافة إلى سهولة وسرعة عملية تركيب وتفعيل الباقة.

وأفادت «دو» في بيان، أمس، بأن طرح باقة «انطلق» الجديدة للأعمال يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لدعم رؤية دولة الإمارات ومساعيها الحثيثة، لتوفير بيئة ملائمة للأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث تهدف «دو» من خلال الباقة إلى تزويد الشركات الصغيرة بما تحتاجه من خدمات وحلول اتصال مبتكرة تساعدها على الابتكار والازدهار، وتبني الخدمات الذكية للعب دور محوري في التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.

وسيحصل عملاء المؤسسات الذين يشتركون في الباقة الجديدة مقابل 399 درهماً في الشهر على اتصال غير محدود بالإنترنت الثابت، ومكالمات غير محدودة للهاتف الثابت، إضافة إلى جهاز توجيه «راوتر» متقدم.

وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من الميزات الإضافية الأخرى، بما في ذلك جهاز بطاقة الائتمان وبرامج «Microsoft Office 365»، وغيرها من الميزات الأخرى التي تدعم العمليات اليومية.

وتتيح باقة «انطلق» للعملاء من المؤسسات الحصول على تجربة رقمية متكاملة وجديدة تماماً، من خلال التفعيل الفوري لباقات الإنترنت وخطوط الهاتف الثابت، فضلاً عن مستوى أعلى من الكفاءة في التكاليف، مقارنة بالخدمات العادية للهاتف الثابت.

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