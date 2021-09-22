«دناتا».. شركة العام للمناولة الأرضية للسنة السابعة على التوالي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نالت شركة «دناتا» لقب «مزوّد العام لخدمات المناولة الأرضية» للسنة السابعة على التوالي، ضمن جوائز مجلة «إير كارغو نيوز» لعام 2021.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنه تم تقديم الجائزة، التي تعدّ أبرز تكريم على مستوى صناعة الشحن الجوي، خلال حفل الجوائز الذي أقيم أخيراً في لندن. وقال نائب رئيس أول قطاع عمليات المطار في «دناتا»، ديفيد باركر: «فخورون بتكريم خدماتنا الآمنة وذات الجودة العالية للعام السابع على التوالي»، مشيراً إلى أن «الجائحة شكلت تحديات غير مسبوقة لنا ولشركائنا، لكن جهود فرقنا والمرونة والالتزام بالتميز في الخدمة أثمر وأدى إلى إنجازات بارزة عبر شبكتنا العالمية».

وأضاف أن «دناتا» دأبت على تكييف أعمالها في بيئة سريعة التغيّر، ونفذت إجراءات تشغيل جديدة، وقدمت منتجات وخدمات مبتكرة استجابة لمتطلبات العملاء المستجدة وفرص العمل، مع استمرار التركيز على الجودة والسلامة.

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