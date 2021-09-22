المزروعي: 600 مليار درهم استثمارات مطلوبة في الطاقة حتى 2050

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، بأن تشغيل محطات الطاقة النووية، سيقلل من الحاجة إلى الغاز، مع إسهامها في سد احتياجات الطاقة، موضحاً أن حجم الاستثمارات المطلوب في قطاع الطاقة بالدولة حتى عام 2050 تقارب نحو 600 مليار درهم (160 مليار دولار)، وذلك لضمان تلبية الطلب واستدامة النمو الاقتصادي.

وقال المزروعي في تصريحات على هامش المشاركة في معرض «غازتك»، أمس، إن من المتوقع إجراء مراجعة لحجم تلك الاستثمارات في العام المقبل، حيث يشهد تغيراً سنوياً، وذلك بهدف تحديد أرقام محددة لاستثمارات القطاع.

وأشار إلى أن الأسواق المحلية ستشهد طلباً على الغاز خلال السنوات المقبلة، مؤكداً التزام الوزارة بتطوير شبكة خطوط الغاز في الدولة باستمرار، كما تعمل على خطط إمدادات لقطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي، بهدف توفير أسعار غاز معقولة لتعزيز الاستدامة في هذا المجال.

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