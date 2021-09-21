"إينوك" تستكمل المرحلة الثانية من تطبيق نظام "ساب"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة "إينوك" اليوم، عن استكمال المرحلة الثانية من عملية تطبيق نظام "ساب" السحابي لتخطيط الموارد المؤسسية، وذلك بهدف الارتقاء بمعايير السلامة وتعزيز أمن تبادل المعلومات بين مختلف كياناتها العاملة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيف حميد الفلاسي، إن "التقنيات الرقمية المتطوّرة، أحدثت تحولاً متسارعاً في مشهد الأعمال على مستوى العالم بأسره، وقد حرصنا بدورنا على الاستثمار بقوة في تعزيز عملياتنا الرقمية لدفع مسيرة تحولنا الرقمي التي تتمحور حول التركيز على توفير القيمة الاستثنائية للعملاء وجميع الأطراف المعنية".

وأضاف: "من هنا تأتي أهمية تطبيقنا لنظام (ساب) لتخطيط الموارد المؤسسية الذي من شأنه تبسيط الإجراءات وتمكيننا من متابعة العمليات مباشرة، وبالتالي مساعدتنا في اتخاذ قرارات سريعة واستباقية".

وتأتي مزايا الأتمتة التي يقدمها نظام "ساب" لتتيح للمجموعة تحقيق أداء متميز، والارتقاء بمعاييرها المتعلقة بالاستدامة تماشياً مع أفضل الممارسات في القطاع، وبالتالي تعزيز مرونتها وقدرتها على الاستجابة للمتطلبات البيئية.



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