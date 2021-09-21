23 ألف مواطنة يدرن مشروعات بـ 50 مليار درهم

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إن المرأة في الإمارات تشكل 66% من القوى العاملة في القطاع العام، مشيرة إلى أن 30% منهن يشغلن مناصب قيادية، و15% في الأدوار الفنية والأكاديمية، كما أنه في الوقت نفسه، تسارعت ريادة الأعمال النسائية بشكل ملحوظ، حيث تدير أكثر من 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشروعات تزيد قيمتها على 50 مليار درهم.

وأكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، في كلمة مسجلة لها أمام «قمة مجالس الإدارة 2021» التي عقدت في أبوظبي، أمس، أنه بعد القرار الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع في مارس الماضي، يتعين على أكثر من 113 شركة مدرجة في أسواق الإمارات توظيف امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارتها. وأضافت أن «قمة مجالس الإدارة هي فرصة مثالية للقاء شركائنا وخبراء القطاعين العام والخاص، والمشاركين الطموحين في برنامج (مسار 20)، أول برنامج مسرّع في دول الخليج لتحفيز التوازن بين الجنسين في غرف مجالس الإدارة».

من جانبه، قال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن الإمارات أول دولة في المنطقة والثانية عالمياً، تُصدر تشريعاً ملزماً في عام 2012 بتمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات والجهات الحكومية بقرار من مجلس الوزراء. وأضاف أنه «كان لإنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015 دور حيوي في سد الفجوة بين الجنسين في جميع قطاعات الاقتصاد، وتعزيز مكانة الدولة عالمياً».

وتابع بن طوق: «دخلت مبادرة رئيسة أخرى حيز التنفيذ في عام 2016، مع اعتماد هيئة الأوراق المالية والسلع دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، والذي تضمن شرطاً باستيفاء نسبة تمثيل للمرأة لا تقل عن 20% في مجالس الإدارة».

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