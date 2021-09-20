«دراجون أويل» تتوقع زيادة في الإيرادات خلال العام الجاري

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل»، منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي، المهندس علي راشد الجروان، بأن الشركة نجحت في تخطي تداعيات جائحة «كوفيد-19»، محافظة على استقرار أدائها التشغيلي، بدعم من تبني الحلول الرقمية وابتكارات الطاقة الجديدة، والتكنولوجيا المتطوّرة.

وتوقع أن تسجل الشركة زيادة في إيراداتها خلال العام الجاري، بدعم من الارتفاع الأخير في أسعار النفط العالمية، التي جاوزت مستوى 75 دولاراً للبرميل.

وأشار في تصريحات، خلال مؤتمر صحافي نظمته الشركة في دبي أمس، إلى أن «دراجون أويل» استطاعت الحفاظ على ملاءة مالية قوية، مع اعتماد خطة بديلة لتقليل المصروفات والإنفاق بنسبة بلغت 35% في العام الماضي، مع استمرار مشروعاتها الخارجية، ولم تتجه نحو إعادة الهيكلة.

وأضاف أن الشركة تأمل أن تحقق أهداف النمو المستدام، من خلال استكشاف فرص جديدة في أنحاء العالم، مثل تركمانستان والعراق ومصر، لافتاً إلى أن الإنتاج الحالي يقدر بـ160 ألف برميل يومياً، مع خطط ليصل إلى 300 ألف برميل يومياً، بحلول عام 2026.

وأكد أن الشركة نجحت في تجديد عقدها في تركمانستان، والذي ينتهي في عام 2025، لمدة 10 سنوات إضافية، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار، فيما تمكنت، أخيراً، من تنفيذ خطط ابتكارية تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاستكشاف والحفر والإنتاج في مصر، لتصبح أول شركة تطبق هذه التقنيات.

وأوضح أن الشركة حققت أداءً إيجابياً في عام 2020، وتمكنت من تحقيق نمو سنوي مستمر خلال العام الجاري، على الرغم من التحديات غير المسبوقة أمام الشركات عالمياً بسبب «كوفيد-19».

ولفت الجروان إلى أن فعاليات الدورة 97 للمؤتمر والمعرض التقني السنوي التابع لجمعية مهندسي البترول، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، سيعقد بشكل مواكب لمعرض ومؤتمر «غازتك» في الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر في «مركز دبي التجاري العالمي».

علي راشد الجروان: «الشركة حافظت على ملاءة مالية قوية، مع اعتماد خطة بديلة لتقليل المصروفات والإنفاق بنسبة 35% في 2020».

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