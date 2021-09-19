«ديفا».. مشروع سكني تحيط به 19 حديقة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يتكون مشروع «ديفا» العقاري الواقع جنوب جزيرة ياس في أبوظبي من مبانٍ سكنية راقية فريدة من نوعها، تمتد على مساحة 843 ألفاً و310 أقدام مربعة، وكلها على مسافة قريبة من الواجهة البحرية.

وتحيط بمباني المشروع 19 حديقة، وعدد من المدارس، إضافة إلى ثلاثة مساجد ومحال تجزئة.

ويقع «ديفا» المقرر تسليمه خلال الربع الثالث من عام 2024، ضمن مشروع «ياس باي» متعدد الاستخدامات من الوجهات الرئيسة على الواجهة البحرية في أبوظبي.

وتعد الواجهة البحرية منطقة ترفيهية ونابضة بالحياة، تتضمن فندق «هيلتون» والمقاهي والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة و«سينما بوتيك» وناد شاطي واتحاد «أرينا» الحائز على جوائز.

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