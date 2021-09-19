اقتصادية دبي: 5885 رخصة جديدة في دبي خلال أغسطس

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف تقرير حركة الأعمال، الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عن إصدار 5885 رخصة جديدة خلال أغسطس من العام 2021، بنمو قدره 54% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2020، حيث تم إصدار 3829 رخصة.

وتعكس الأرقام التسهيلات المتعلقة بمزاولة الأعمال، وتبسيط اشتراطات وإجراءات بدء الأعمال في دبي، ما يسهم في الارتقاء بتنافسية بيئة الأعمال إلى مستويات رائدة عالمياً، وتعزيز مكانة الإمارة، مدينة عالمية والوجهة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

وأظهر التقرير أن الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال أغسطس 2021، توزعت بحسب فئة الرخصة، وجاء في مقدمتها الرخص المهنية التي سجلت 3473 رخصة بنسبة 59%، تبعتها «التجارية» التي سجلت 2378 رخصة بنسبة 40%، ثم «الصناعية» بنسبة 1%.

تسهيل الإجراءات

وتؤكد الأرقام جهود اقتصادية دبي في مجال تسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد، لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة، للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي، إضافة إلى ما توليه اقتصادية دبي من أهمية دعم قطاع الأعمال وتعزيز تنافسية دبي، وقدرتها في استقطاب الشركات ورجال الأعمال الراغبين في النمو المستدام، وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.

التوزيع الجغرافي

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة الصادرة خلال أغسطس 2021، حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، إذ كانت الحصة الكبرى لمنطقة «بر دبي» بإجمالي 4299 رخصة، ثم منطقة «ديرة» بمجموع 1577 رخصة، وأخيراً منطقة «حتا» بواقع تسع رخص تجارية جديدة.

الشكل القانوني

أما بالنسبة إلى الشكل القانوني للرخص الجديدة الصادرة خلال أغسطس عام 2021، فشكلت المؤسسات الفردية نحو 38% من الإجمالي، في حين استحوذت «الأعمال المدنية» و«الشركات ذات مسؤولية محدودة» على نسبة 23.5% لكل منهما.

وضمت باقي قائمة الأشكال القانونية كلاً من: شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد؛ وفروع لشركات مقرها في إمارة أخرى؛ وفروع شركات/‏‏ مؤسسات مقرها منطقة حرة؛ وفروع لشركات أجنبية.

«استثمر في دبي»

أكدت اقتصادية دبي أنه يمكن الحصول على خدمات التراخيص التجارية، وبدء الأعمال في الإمارة خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس، يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال دون مراجعة أي مركز خدمة.

وتتوافر على المنصة خدمات: الموافقة المبدئية، حجز اسم تجاري، إصدار الرخص الفورية، رخص مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، رخص انطلاق، رخصة «تاجر»، إضافة إلى عقود التأسيس الإلكترونية، وخدمة تجديد الرخص التجارية.

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