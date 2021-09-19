«فاتف» تعتمد مريم السويدي خبيراً دولياً مقيِّماً في مواجهة غسل الأموال

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اعتمدت مجموعة العمل المالي «فاتف» الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتورة مريم بطي السويدي، كأول إماراتية يتم اختيارها خبيراً مقيِّماً معتمداً في تقييم نظم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفاعلية تلك النظم، باستخدام منهجية التقييم الصادرة عام 2013 عن المجموعة ضمن الجولة الثانية.

وأفاد بيان، صادر أمس، بأنه بناء على هذا الاعتماد ستستعين «فاتف» بالسويدي في عمليات التقييم المتبادل، التي تقوم بها المجموعة، ضمن الجولة الثانية للتقييم.

وقالت السويدي، في بيان، أمس، إن «هذا الاعتماد يعكس جهود هيئة الأوراق المالية والسلع، وحرصها على الإسهام الفاعل في أنشطة ومبادرات الإمارات في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار دورها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news