«توفور 54 أبوظبي» تكشف تفاصيل استحواذ «ستيل فرونت» على «جواكر»

المصدر: أبوظبي ■ وام

كشفت شركة «توفور 54 أبوظبي»، أمس، عن تفاصيل صفقة استحواذ المجموعة السويدية «ستيل فرونت» على شركة «جواكر»، المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة تقدر بـ753 مليون درهم، وتُشكل خطوة مهمة في خطة توسع المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط، حيث تعد أكبر صفقة استحواذ بالعالم العربي في قطاع الألعاب الإلكترونية.

وكانت «توفور 54» وقّعت، عام 2011، اتفاقية استثمار مالية مع شركة «جواكر» مكّنت الشركة من تعزيز استفادتها من التوسع المتسارع الذي شهده قطاع ألعاب الإنترنت خلال العقد الماضي.

وبموجب الصفقة، ستستحوذ «ستيل فرونت» على 100% من الأسهم في شركة «جواكر»، وستقوم بدفع 74% من إجمالي قيمة الصفقة نقداً، و26% مستحقة الدفع في ثمانية ملايين و540 ألفاً و92 سهماً جديداً تم إصدارها في شركة «ستيل فرونت».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«توفور54 أبوظبي»، مايكل غارين، إن «(توفور 54) كانت ولاتزال في طليعة مؤسسي البيئة الجاذبة والمحفزة لصنّاع ومطوري الألعاب الإلكترونية، في منطقة الشرق الأوسط، علاوة على استثماراتها الاستراتيجية وتقديم الدعم بكل أشكاله لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ منذ البداية بالأهمية الاستراتيجية والاقتصادية والأبعاد الاجتماعية لهذه الصناعة الحيوية»، وأضاف أن «قيمة هذه الاستثمارات، لا تنحصر في العوائد المادية فحسب، بل تسهم أيضاً في بناء البنية التحتية لصناعة الألعاب في أبوظبي، وتطوير المواهب المحلية القادرة على مواصلة نمو وتطوير القطاع، وصناعة محتوى مُعبّر عن الشباب العربي واهتماماته».

من جانبه، قال مدير إدارة الألعاب الإلكترونية والتطوير الرقمي في أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية، جيمس هارت: «تبرهن (توفور54) من جديد على موقعها الريادي في صناعة الألعاب على مستوى المنطقة من خلال استثماراتها الاستراتيجية في أفضل مطوري الألعاب المحليين، مثل شركة (جواكر) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لأعمالها».

يشار إلى أن «جواكر»، موقع ألعاب الورق العربية الأول، الذي يمكّن اللاعبين من الاتصال مع أصدقائهم وتكوين صداقات جديدة أثناء التمتع باللعب على الإنترنت، وقد أطلق الموقع في عام 2009، ولا يتطلب تحميل أي برنامج، بل بإمكان اللاعبين أن يبدأوا اللعب مباشرةً عبر المتصفح.

«ستيل فرونت» تستحوذ على 100% من الأسهم في «جواكر»، على أن تدفع 74% من قيمة الصفقة نقداً.

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