الحبتور: محتالون يسعون إلى خداع الأشخاص للاستثمار في أسهم وهمية لـ «المجموعة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حذّر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف أحمد الحبتور، الأشخاص في دولة الإمارات وخارجها من موقع إلكتروني ينتحل صفة صحيفة «الاتحاد» اليومية الإماراتية الصادرة باللغة العربية.

وأكدت المجموعة في بيان، صدر أمس، أن هناك محتالين يسعون إلى خداع الأشخاص للاستثمار في أسهم وهمية لـ«المجموعة»، مدّعين أنها مطروحة للتداول.

ووفقاً لـ«المجموعة»، نشرت الصحيفة المزيفة من خلال الرابط: www.alittihadae.com أخباراً كاذبة، في الثامن من سبتمبر الجاري، عن شاب أصبح مليونيراً بعد استثماره في شركة غير موجودة تابعة لمجموعة الحبتور.

وقد تنبّه الحبتور للأمر من خلال الاتصالات التي تلقاها مكتبه من أشخاص يستفسرون عن صحة هذا الخبر، مشيرين إلى أن أشخاصاً قد تواصلوا معهم من بلد مجاور لدعوتهم إلى الاستثمار في المشروع الجديد.

وقال الحبتور: «شعرت بصدمة وخيبة أمل كبيرتين، لدى علمي بهذه المحاولة الاحتيالية لخداع الأشخاص واختلاس الأموال التي كسبوها بشق الأنفس، وأتوجّه بالشكر إلى جميع مَن اتصلوا بمكتبي وبي مباشرةً، وأنا على يقين بأن هناك أشخاصاً كثيرين تعرضوا للاحتيال ولم نعرف بهم».

وأضاف: «أود أن أحذر جميع الأشخاص الذين اتصل بهم أولئك المحتالون، من تصديق كلامهم، فمثل هذه الأنباء، التي لها قدر كبير من الأهمية لشركتنا، نعلن عنها رسمياً من قبل مكاتبنا عبر القنوات المناسبة، وأناشد الأشخاص عدم الوقوع في شِباك المحتالين والمزوّرين»، لافتاً إلى أن الموقع الإلكتروني يمتلك أيضاً حساباً على «إنستغرام» بعنوان «@alitthadae80» وله أكثر من 19 ألف متابع.

وذكر الحبتور أن «الفريق القانوني في (المجموعة)، تقدم بشكوى ضد ذلك الموقع، وأحال جميع المعلومات إلى شرطة دبي للمساعدة في وضع حد لهذا الأمر».

الفريق القانوني في «المجموعة» تقدم بشكوى ضد ذلك الموقع، وأحال جميع المعلومات إلى شرطة دبي.

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