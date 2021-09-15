«إينوك».. مليون لتر من الوقود لخدمة مركبات «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أكدت «مجموعة إينوك» أنها ستشارك في «إكسبو 2020 دبي» من خلال جناح تفاعلي يقوم على موضوع «إلهام من الطاقة»، إضافة إلى محطة خدمة مستقبلية عصرية ومستدامة تخدم أسطول مركبات «إكسبو 2020 دبي» خلال الأشهر الستة للحدث.

ولفتت المجموعة لـ«الإمارات اليوم» إلى توقيعها اتفاقية مع «إكسبو 2020 دبي» لتزويد أسطول المعرض الدولي بأكثر من مليون لتر من الوقود، ما يسهم في تمكين الأسطول من الوصول إلى الوقود بأسلوب مريح وموثوق وآمن.

وكشفت أن جناحها يتربّع على مساحة قدرها 2060 متراً مربعاً تقريباً، ويضم خمسة مبانٍ مميزة. وقد شُيّد باستخدام أكثر من 700 طن من الفولاذ، على هيئة خزانات نفط تقليدية.

إلهام من الطاقة

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن المجموعة تشارك في «إكسبو 2020 دبي»، بصفتها شريك الطاقة المتكاملة الرسمي، لافتاً إلى أنها تشارك من خلال جناح تفاعلي يقوم على موضوع «إلهام من الطاقة»، إضافة إلى محطة الخدمة المستقبلية، وهي محطة عصرية ومستدامة تتسم بمفهوم معماري فريد، وتخدم أسطول مركبات «إكسبو 2020 دبي» خلال الأشهر الستة للحدث، وفي مرحلة الإرث، فإن خدمات التزوّد بالوقود ستوفر لمنطقة «ديستركت 2020».

وأكد الفلاسي أن «إينوك» تلتزم بدعم الفعاليات العالمية التي تحتضنها دبي ودولة الإمارات. وقال: «نحن فخورون بكوننا شريك الطاقة المتكاملة لـ(إكسبو 2020 دبي)، الذي سيكون حدثاً دولياً نفتخر به جميعاً، إذ ينسجم جناح (إينوك) تحت شعار (إلهام من الطاقة) مع الموضوع الرئيس: (تواصل العقول، وصنع المستقبل)، وفلسفة الشراكات التي تطبّقها المجموعة».

تصنيف بلاتيني

وأضاف الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» أن محطة الخدمة الجديدة نالت التصنيف البلاتيني في «الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة» (LEED)، وهو النظام العالمي لتصنيفات البناء من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، والذي يتحقق من مراعاة التصاميم والمباني لعوامل تحسين الأداء، استناداً إلى مجموعة مقاييس منها: توفير الطاقة، وكفاءة استهلاك المياه، وانبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون وغيرها.

وقال إنه في أعقاب تفوق «إينوك» على الاشتراطات كافة بإحرازها 93 نقطة، فإن محطة خدمة «إينوك» الجديدة، تصبح أول محطة خدمة في العالم تحظى بالتصنيف البلاتيني.

وأشار الفلاسي إلى أن متاجر «زووم» التابعة لـ«مجموعة إينوك»، شريك رسمي لبيع التذاكر من خلال شبكة التجزئة التابعة، لافتاً إلى أن متاجر «زووم» المخصصة في 11 موقعاً رئيساً، ستتواجد ضمن «إكسبو 2020 دبي».

تزويد الوقود

وتابع الفلاسي: «أعلنا مسبقاً من خلال (إينوك لينك)، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة للمجموعة، عن توقيع اتفاقية مع (إكسبو 2020 دبي) لتزويد أسطول المعرض الدولي بأكثر من مليون لتر من الوقود، ما يسهم في تمكين الأسطول من الوصول إلى الوقود بأسلوب مريح وموثوق وآمن، في ضوء العمليات المكثّفة التي سيشهدها الحدث الضخم».

جناح «إينوك»

وأضاف: «بصفتنا شريك الطاقة المتكاملة لـ(إكسبو 2020 دبي)، فإننا نحرص في جناح (إينوك) على تقديم تجربة مبتكرة بالكامل تخرج عن إطار المفهوم التقليدي للطاقة، وتطرح أفكاراً ملهمة عن آلية التعاون والعمل الجماعي، لرسم ملامح مستقبل الطاقة».

وتابع: «يتربّع جناح (إينوك) العصري على مساحة قدرها 2060 متراً مربعاً تقريباً، ويضم خمسة مبانٍ مميزة. وقد شُيّد باستخدام أكثر من 700 طن من الفولاذ، للحد من النفايات، وتقليص البصمة الكربونية، وتعزيز الاستدامة البيئية»، لافتاً إلى أن استخدام الفولاذ في أعمال التشييد يتيح القدرة على إعادة توظيف المباني، واستخدامها، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه بعد اختتام فعاليات الحدث العالمي.

وأكد الفلاسي أن جناح «إينوك» سيجذب الزوار بفضل محتواه الملهِم، إذ سيصطحب زواره في رحلة تستكشف دور الطاقة ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، ليفتح بذلك آفاقاً جديدة للتفاعل والحوار البنّاء لتطوير قطاع الطاقة. وسيقدم الجناح لزواره في جولة مدتها 18 دقيقة، تجارب غير مسبوقة تجسّد الأوجه المتعددة لشعار «إلهام من الطاقة».

تصميم على شكل خزانات نفط

قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة إينوك»، سيف حميد الفلاسي، إن الشكل العمراني للجناح يستلهم تصميمه من خزانات النفط التقليدية، وتبرز فيه خمسة مبانٍ متميزة تأخذ الزوار في رحلة متعددة الحواس عبر موضوعات تشمل: «استكشف – ماهية الطاقة»، «تفاعل – سبل الاستفادة من الطاقة»، «تواصل – احتياجات الطاقة»، و«تخيّل – إمكانات الطاقة الواعدة».

وأكد أن الجناح سيبهر زواره من الأعمار كافة، بفضل توفيره تجربة تثقيفية وتعليمية وتفاعلية وترفيهية. وسيضم أيضاً مجلس الأعمال المخصص للقاءات الجهات الحكومية والأطراف الأخرى المعنية بالقطاع، من أجل التفاعل والتواصل بحثاً عن إجابات للأسئلة المُلحّة في القطاع.

جناح «إينوك» سيقدّم لزوّاره تجارب غير مسبوقة تجسّد الأوجه المتعددة لشعار «إلهام من الطاقة».

محطة خدمة «إينوك» الجديدة أول محطة في العالم تحظى بالتصنيف البلاتيني.

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