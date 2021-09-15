توفير خط لوجستي آمن يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أنه مع اقتراب افتتاح معرض «إكسبو 2020 دبي»، فإنها اتخذت التدابير الأمنية اللازمة لتوفير خط لوجستي آمن يربط ميناء جبل علي والمنطقة الحرة في منطقة «إكسبو»، لتسهيل وتسريع عملية عبور جميع المواد والمستلزمات والبضائع التابعة للجهات المشاركة في الحدث، بطريقة آمنة وسلسة، عن طريق بوابات شحن إلكترونية وذكية تعمل على مدار الساعة.

خطط وبرامج

وقال رئيس المؤسسة، سلطان أحمد بن سليم، إن إدارة أمن المؤسسة عملت على وضع خطط وبرامج تشغيلية مكثفة للارتقاء بالمعايير والخدمات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة، من خلال تعزيز المنظومة الأمنية داخل موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمنطقة الحرة في جبل علي (جافزا)، وذلك في إطار أهدافها الرامية إلى تحقيق أعلى مستوى من الجاهزية التي تتماشى مع حجم هذا الحدث الأضخم عالمياً، وبما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق أعلى درجات الجاهزية لتأمين الحدث العالمي بالشكل الأمثل.

أحدث التقنيات

وأضاف بن سليم، في بيان صادر أمس، أن المؤسسة عملت على تطوير أحدث التقنيات والتطبيقات الذكية، التي من شأنها أن تحقق أعلى معايير السلامة والأنظمة الأمنية للسفن ومرافق الميناء والمناطق الحرة التي تشرف عليها، مشيراً إلى خطط المؤسسة لمواكبة مشروع تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وترجمة رؤية الحكومة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة، عبر استخدام وتطوير التقنيات والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا الحديثة لدى تقديم خدماتها، وتطبيق الاتفاقات والتشريعات الأمنية التي تضمن الاستقرار في القطاع البحري للإمارة، وتعزز في الوقت نفسه الريادة العالمية للدولة.

أهم الخدمات

وعن أهم الخدمات الأمنية التي تقدمها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أوضح بن سليم أن إدارة الأمن تقدم 28 خدمة على مدار الساعة، أهمها إصدار تصاريح دخول الزوار والمراجعين إلى الموانئ والمناطق الحرة، من خلال موقع «تصريح» على البوابة الإلكترونية لدبي التجارية، وخدمة مرافقة الوفود وكبار الشخصيات، لافتاً إلى أن إدارة الأمن تتولى دور المنظم والمسؤول المباشر عن تفعيل المعايير الأمنية في جميع مرافق موانئ دبي العالمية والمناطق الحرة، فضلاً عن التعاون المشترك مع الجهات والهيئات الحكومية في الدولة، وتمثيل المؤسسة في العديد من الفعاليات والمحافل المحلية والدولية، وغيرها من الخدمات ذات العلاقة بتعزيز الجوانب الأمنية.

إدارة الأمن في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تقدم 28 خدمة.

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