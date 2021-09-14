العالم في ضيافة الإمارات.. نمو أعداد المسافرين إلى الدولة وحجوزات فندقية طويلة الأمد

المصدر: أبوظبي - وام

تستعد الإمارات للتحول إلى الوجهة الأولى للمسافرين عالمياً خلال الأشهر الستة المقبلة تزامناً مع استضافة معرض "إكسبو 2020 دبي"، فيما استعاد القطاع الفندقي المحلي معدلات الحجز الطبيعية في ظل نمو أعداد الحجوزات الاستباقية طويلة الأمد.

وكشفت هيئة الطيران المدني عن نمو الأعداد الإجمالية للمسافرين إلى الإمارات خلال أغسطس الماضي إلى أكثر من 2.5 مليون مسافر مقارنة مع 814 ألف مسافر في الفترة ذاتها من العام 2020 وبنسبة ارتفاع تقدر بـ207%.

وأشارت الهيئة في بيانات خصت بها وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى ارتفاع أرقام الحركة الجوية في الدولة خلال أغسطس الماضي لتصل إلى 45 ألفاً و953 حركة.

وشكلت الإجراءات الخاصة باحتواء فيروس "كوفيد 19" أحد أهم الملفات التي أسهمت في تعزيز مكانة الدولة كوجهة آمنة للسفر على الرغم من استمرار الجائحة عالميا، حيث تتصدر الإمارات دول العالم في معدلات توزيع اللقاحات، إذ وصلت نسبة السكان المتلقين لجرعة واحدة من لقاح "كوفيد-19" لغاية يوم 13 سبتمبر الجاري إلى 90.5%، فيما بلغت نسبة السكان الملقحين بالكامل 79.3%.

وينظر خبراء ومعنيون في القطاع السياحي إلى المرحلة المقبلة على أنها مرحلة الانطلاقة الحقيقية للقطاع بعد أن شكلت الأشهر الماضية مرحلة استعادة التوازن وإعادة ضبط القطاع بعد اتخاذ حزمة من القرارات المهمة والتي تصدرها السماح باستقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح "كوفيد - 19" المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وتشهد الإمارات بعد نحو 16 يوما، انطلاق فعاليات "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعد أحد أهم الأحداث العالمية زخماً وتأثيراً، وهو ما يؤهلها للتحول إلى أهم وجهة عالمية للسياحة على مدى ستة أشهر، حيث يتوقع أن يستقطب المعرض قرابة 25 مليون زائر من مختلف الجنسيات ومن داخل الدولة وخارجها.

ويلعب هذا الحدث الاستثنائي دورا بارزا في الارتقاء بقطاع السياحة في الدولة بشكل كامل، وستنعكس آثاره على ازدهار عدد كبير من القطاعات وفي مقدمتها السياحة والطيران والنقل وغيرها.

وسجلت طلبات الحجوزات الفندقية في الإمارات عموما ودبي تحديدا نموا كبيرا قبيل "إكسبو"، حيث سجل موقع "ويجو" العالمي للسفر والحجوزات الفندقية في يوليو الماضي أكثر من نصف مليون عملية بحث لرحلات وحجوزات فندقية في إمارة دبي خلال الفترة التي تستضيف فيها الحدث.





تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news