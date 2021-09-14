إطلاق مشروع "مزادات عجمان" لتنظيم عمليات بيع العقارات بالإمارة

المصدر: مدحت السويفي - عجمان

إطلاق مشروع "مزادات عجمان" لتنظيم عمليات بيع العقارات بالإمارةأطلق سمو الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مشروع " مزادات عجمان " الذي يهدف إلى تنظيم عمليات بيع الأراضي والعقارات من خلال تبني أساليب عمل متجددة ومبتكرة ترقى إلى مستوى تطلعات المعنيين وتتوافق مع إحتياجاتهم.



وأكد سموه أن الآلية الجديدة لإقامة المزادات العقارية في إمارة عجمان تمثل جزءاً رئيسياً من خطة التحديث والتطوير المستمر الذي تنتهجه الدائرة لمواكبة التنمية المتسارعة والتطور الملحوظ الذي تشهده إمارة عجمان على كافة الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان

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وأوضح سموه أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تسعى من خلال هذا المشروع الواعد إلى المحافظة على استقرار السوق العقاري وضمان تقييم عمليات التداول بناءاً على القيمة السوقية مما يسهم في دفع عجلة الإقتصاد وتنافسية الأعمال, ويعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال بالآفاق الإيجابية المتاحة في إمارة عجمان ,فضلاً عن التأكد من التزام جميع المعنيين من الأفراد والمؤسسات والمكاتب العقارية المصرّح لها بمزاولة نشاط تنظيم المزادات العقارية بالاجراءات الخاصة ببيع الأراضي والعقارات عبر المزاد.

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