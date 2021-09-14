«المشرق» يقبل الدفع عبر خدمة «WeChat Pay»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن بنك المشرق، أمس، قبول عمليات الدفع عبر خدمة «WeChat Pay» لدى شركاء مختارين في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب توقيع اتفاقية بين «المشرق» وشركة «تنسنت القابضة المحدودة»، المطور الرسمي لتطبيق «WeChat».

وأفاد البنك في بيان، بأنه سيتم توفير خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول، من خلال منصة «WeChat Pay» لدى مجموعة مختارة من شركاء «المشرق» من التجار في مختلف أرجاء الدولة، موضحاً أن العملاء الذين يمتلكون المحفظة الرقمية الصينية، سيتمكنون من دفع الفواتير، وطلب السلع والخدمات، وتحويل الأموال لمستخدمين آخرين، فضلاً عن الدفع ضمن المتاجر التي تدعم خيار الدفع عبر «WeChat Pay».

وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس المدفوعات في بنك المشرق، كارتيك تانيجا، إن «خدمة (WeChat Pay)، تعد أحد حلول الدفع التي تمكن العملاء من إجراء المعاملات عبر هواتفهم المحمولة مباشرة».

وأضاف أن «منصة (WeChat Pay) تعتبر مزوداً رائداً لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في الصين، مع أكثر من 800 مليون مستخدم نشط».

وأوضح تانيجا، أن المنصة، تخدم مجموعة كبيرة من السياح والمقيمين الصينيين في دولة الإمارات، إذ توفر لهم ميزة الاستفادة من استخدام هذا الخيار لإجراء مجموعة متنوعة من المعاملات العابرة للحدود، عندما يكونون موجودين خارج الصين.

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