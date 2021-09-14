«طيران الإمارات».. أول ناقلة جوية تطلق تطبيق واقع افتراضي في «أوكولاس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «شركة طيران الإمارات» أول تطبيق واقع افتراضي لناقلة جوية على مستوى العالم، وذلك على «متجر أوكولاس» Oculus Store.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن التطبيق يتيح للمتعاملين استكشاف جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل، والصالون الجوي على طائراتها من طراز A380، وما يحيط بمقاعدهم في رحلاتهم المنتظرة، وذلك باستخدام تجارب الواقع الافتراضي.

وقال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة الاتصال والتسويق والعلامة التجارية، بطرس بطرس، إن الناقلة تهدف إلى تقديم تجارب مبتكرة ومتميزة للمتعاملين، سواء على متن الطائرة أو على الأرض، أو في الفضاء الرقمي.

وأوضح: «أصبحنا في عام 2018 أول ناقلة في العالم تقدم تقنية واقع افتراضي متقدمة على منصاتنا الرقمية، ما وفر للمتعاملين فرصة للتعرف إلى تجربة (طيران الإمارات) التي تنتظرهم قبل الصعود على متن الطائرة، وقد واصلنا الاستثمار وتطوير هذه التجربة، ويسعدنا اليوم أن نكون أول ناقلة تطلق تطبيق واقع افتراضي متكامل على (أوكولاس)».

ويتيح التطبيق، الذي طُوّر بالشراكة مع «شركة Renacen التكنولوجية»، لمتعاملي «طيران الإمارات»، التنقل عبر مقصورات الدرجات: «السياحية»، و«الأعمال»، و«الأولى»، واستكشاف مقاعدهم وما يحيط بها، إضافة إلى الصالون الجوي، وحمّام «شاور سبا» على طائرة الإمارات A380.

وأكدت «طيران الإمارات» أنها تعمل حالياً على نسخة محدّثة، بإضافة «مقصورة الدرجة السياحية الممتازة»، وأحدث التصميمات الداخلية للطائرة العملاقة، كما تخطط مستقبلاً لتزويد المتعاملين بالقدرة على استكشاف الوجهات، واختيار المقصورة، وحجز الرحلة، والدفع من خلال تطبيق «Emirates Oculus VR».

ويقدم التطبيق على «متجر أوكلاس»، للمستخدمين، تجارب دقيقة بالحجم الطبيعي وتجارب مقصورة تفاعلية على متن طائرة A380 «العملاقة»، وطائرة «بوينج 777-300ER Gamechanger»، إذ يستطيع المستخدم، التقاط العناصر من الصالون الجوي، أو تشغيل الدش في حمّام الـ«شاور سبا»، أو إغلاق باب الجناح الخاص، إضافة إلى استكشاف قمرة القيادة.

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