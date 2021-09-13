"اتصالات".. شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم للعام الثاني على التوالي

المصدر: أبوظبي - سياتل - الإمارات اليوم

أكدت شركة "Ookla" الرائدة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات، تفوق شركة "اتصالات" عالمياً للعام الثاني على التوالي باحتفاظها بلقب "شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم" عن عام 2021.

ووفقا لبيان صادر اليوم، يعزّز هذا الإنجاز العالمي من مكانة دولة الإمارات تزامناً مع حلول الذكرى الـ50 على تأسيسها، لتصبح بذلك الإمارات الأسرع عالمياً على مؤشر سرعة الهاتف المتحرك؛ الأمر الذي يتماشى مع التطلعات الحكومية الهادفة إلى تحقيق الريادة والنمو والمستقبل المشرق.

واستلم الجائزة الرئيس التنفيذي لعمليات "اتصالات الإمارات"، مسعود م. شريف محمود، في مقر "اتصالات" بإمارة دبي بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات، المهندس حاتم دويدار، ونخبة من مسؤولي "اتصالات" في مختلف الإدارات بما فيهم قسم التكنولوجيا.

واعتمد هذا التصنيف على تحليل دقيق تقوم به "Ookla" لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك.

ويتم منح التصنيف "Speedtest Awards" لأفضل مشغلي الشبكات ويتم تحديدها باستخدام تصنيف نقاط السرعة "Speed Score" الذي يتضمن قياساً لسرعات التنزيل والإرسال لدى كل مشغل، وبالشكل الذي يسهم في تصنيف الأداء الإجمالي لسرعة الشبكة.

ونجحت "اتصالات" بتحقيق معدل قياسي لسرعة التنزيل بلغ 193.88 ميغابت بالثانية بتصنيف 153.05 في نقاط السرعة لتكون المشغل الوحيد حول العالم الذي يحصل على تصنيف أعلى من "150" نقطة حسب مؤشر "Ookla® Speedtest".

وبالإضافة إلى لقب "شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم"، حصلت "اتصالات" بموجب معطيات "Speedtest Awards" أيضاً على لقب "أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي" عن الربع الأول والربع الثاني من العام 2021.

وقال الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي "Ookla"، دووغ ساتلس، إن "Ookla"، تمنح جوائز "Speedtest Awards" لنخبة من مشغلي شبكات الاتصالات الذين استطاعوا توفير الخدمات الاستثنائية من حيث أداء وتغطية الإنترنت ضمن أسواقهم، ويسرنا الإعلان عن حصول "اتصالات" على لقب "شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم"، إضافة إلى لقب "أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "يعكس هذا الإنجاز مدى تفوق أداء (اتصالات) في الربع الأول - الربع الثاني من العام 2021، وفقاً لتحليلات شاملة من (Ookla) مبنية على اختبارات السرعة التي قام بها العديد من المشتركين بواسطة Speedtest".

ونجحت استثمارات "اتصالات" خلال السنوات الماضية في بناء واحدة من أحدث شبكات الاتصالات في العالم الأمر، الذي أسهم بشكلٍ رئيس في تحسين الأداء الإجمالي لدولة الإمارات على المؤشرات العالمية، لتحل الأولى عالمياً في الفترة ما بين يناير ويونيو من عام 2021 من حيث معدل سرعة تنزيل البيانات وفقاً لمؤشر "Speedtest Global Index".

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