إيطاليا تشارك بجناحين و260 شركة في «الخمسة الكبار»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت إيطاليا عن مشاركة قوية لها في معرض «الخمسة الكبار» (ذا بيغ فايف 2021)، وفعالية معرض «ميدل إيست ستون» المصاحبة، لافتة إلى حضورها بجناحين منفصلين و260 شركة، منها 74 شركة من وكالة التجارة الإيطالية، الهيئة الحكومية التي تعمل على دعم وتطوير الأعمال التجارية للشركات الإيطالية في الخارج، وتشجع على جذب الاستثمار الأجنبي إلى إيطاليا.

وقال سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، نيكولا لينر، إن الحضور المميّز للشركات الإيطالية في «ذا بيغ فايف» و«ميدل إيست ستون2021»، يؤكد على الإرادة القوية لرجال الأعمال الإيطاليين، لإعادة التواصل شخصياً مع كبرى شركات صناعة البناء والتشييد العالمية، كما يبرهن عن مدى ثقتهم العميقة بقدرة دبي الكبيرة في قطاع المعارض والفعاليات.

ولفت إلى أن شركات البناء في إيطاليا لم تتوقف، خلال هذه الفترة الصعبة، عن البحث والابتكار من أجل تحسين منتجاتها وحلولها من حيث الكفاءة والمرونة والأثر البيئي، إضافة إلى تلبية أعلى معايير البناء المستدام.

بدوره، قال المفوض التجاري الإيطالي لدى الدولة ومدير وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات، أميديو سكاربا، إن وجود 260 شركة إيطالية، من بينها 74 شركة في الأجنحة الرسمية، يعدّ أمراً مهماً بالفعل، لافتاً إلى أن الإمارات منحت في الفترة بين يناير ويونيو من العام الجاري، عقود بناء بقيمة 2.5 مليار دولار، ولايزال هناك نحو 328.6 مليار دولار ضمن مشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ.

وتابع: «في حين أن معظم المشروعات المقبلة في الدولة هي في مجال التصميم والدراسة وتقييم العطاءات، والتأهيل المسبق للعقد الرئيس، ومراحل عطاءات العقد الرئيس، فإن من المرجح أيضاً أن يتم ترسية نحو 14 مليار دولار من مشروعات البناء في الفترة المتبقية من عام 2021 والعام المقبل 2022. وإيطاليا مستعدة لتقديم عروض عالية الجودة لتحقيق هذه الأهداف».

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