30 فعالية رياضية دولية في أرجاء دبي

المصدر: دبي ■ الامارات اليوم

تشهد دبي تنظيم 30 فعالية رياضية دولية جديدة، خلال فترة انعقاد إكسبو، في أرجاء دبي كافة، حيث تستضيف دبي التصفيات المؤهلة لكأس العالم للرجبي للرجال والسيدات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وتقام مباريات من كأس العالم للكريكت في استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضية، كما يتابع عشاق رياضة الغولف من جميع أنحاء العالم بطولة موانئ دبي العالمية للغولف ختام الجولة الأوروبية «الطريق إلى دبي».

تستضيف التصفيات المؤهلة لمونديال الرجبي للرجال والسيدات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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