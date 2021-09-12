قصة برج.. «باي جيت».. برج تجاري من 53 طابقاً في الـ «بيزنس باي»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

تم تطوير برج «باي جيت» التجاري من قِبل شركة «عقار» للتطوير العقاري، في موقع استراتيجي بمنطقة الخليج التجاري الـ«بيزنس باي»، على مقربة من شارع الشيخ زايد وبرج خليفة ونافورة دبي و«دبي مول» و«دبي أكواريوم».

ويقع البرج تحديداً على امتداد قناة دبي المائية، مقابل «دبي داون تاون»، حيث تعتبر واحدة من المراكز السكنية والتجارية الحديثة في الإمارة، ويتضمن البرج المكون من 53 طابقاً، مكاتب ومحال تجارية، مع مرافق خدمية متعددة، مثل الإنترنت عالي الجودة، وخدمات الأمن على مدار الساعة، وحدائق خاصة، إضافة إلى نادٍ رياضي مجهز بالكامل وقاعة اجتماعات مزودة بالأدوات التكنولوجية.

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