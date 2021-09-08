«طيران الإمارات» تطلق حملة لدعوة الزوار لتجربة «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت «طيران الإمارات» حملة عالمية جديدة تدعو الزوار لتجربة الإمكانات غير المحدودة لإكسبو 2020 دبي. وتستعرض الحملة الترويجية، بمشاركة النجم العالمي الشهير كريس هيمسوورث، الموضوعات المستقبلية والتجارب المذهلة التي سيقدمها إكسبو 2020 دبي عندما يفتح أبوابه أمام العالم في 1 أكتوبر المقبل.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ومدير عام إكسبو 2020 دبي، ريم الهاشمي: «اشتركنا مع طيران الإمارات في إنتاج حملة جريئة ومثيرة نرى أن صداها سيتردد في أوساط الناس عبر العالم، وتلهمهم للقدوم وتجربة إكسبو 2020 دبي بأنفسهم. سيكون إكسبو 2020 دبي واحداً من أعظم الأحداث التي يجب مشاهدتها في العالم، حيث يوفر أجنحة رائعة تغمر الزائرين بموضوعات التنقل والاستدامة والفرص و191 جناحاً لمختلف دول العالم، بالإضافة إلى احتفالات لا تُنسى في الموسيقى والفن والثقافة وبرامج ترفيهية حافلة وتجارب طهي فريدة وغير ذلك الكثير».

وقال كريس هيمسوورث: «في عام 2019، دخلت في شراكة مع طيران الإمارات وإكسبو 2020 دبي لنشر الوعي بالحدث العالمي الملهم حقاً. لدينا جميعاً القدرة على تشكيل مستقبل أفضل، وقد أظهر لنا العام ونصف العام الماضيين أن الاحتمالات لا حصر لها عندما تجتمع العقول معاً، ففي إكسبو 2020 دبي، سيجتمع العالم بروح التعاون لتقديم حلول واقعية ستفيد أجيال المستقبل. أرجو بصدق أن تتمكنوا من تحقيق ذلك إذا كنتم قادرين على السفر بأمان».

ويهدف الإعلان، الذي جرى تصميمه وتصويره قبل انتشار «كوفيد-19» ليتزامن مع موعد الافتتاح الأصلي لإكسبو 2020 دبي، إلى بث الروح النشطة للابتكار والإبداع والسعي لخلق مستقبل أفضل، وهي جميعها موضوعات رئيسة للحدث العالمي. ويتعزز الإعلان، من خلال اتباع نهج متعدد الصور في سرد القصص، بعدد لا يحصى من الرسوم المتحركة والمرئيات المنشأة كمبيوترياً CGI لتوضيح ما سيبدو عليه الحدث، حيث جرى التصوير بينما كان موقع إكسبو 2020 لايزال قيد الإنشاء.

وينقل هيمسوورث في الإعلان المشاهدين من شواطئ دبي الشهيرة وعبر أفقها المذهل إلى موقع إكسبو 2020 دبي، ما يضفي حيوية على أجنحة الحدث الرائد في التنقل والاستدامة والفرص، بالإضافة إلى تقديم إطلالة على الإثارة والاحتفالات المنتظرة في مختلف أجنحة الدول المشاركة.

ويُظهِر الإعلان الانتقال السلس والتفاعل بين الأشخاص وعالم خيالي من الاحتمالات المستقبلية، بما في ذلك إعادة إنشاء أدغال وغابات التفاعلية ومهمة المريخ، وتمثل هذه الاحتمالات جميعاً ما سيقدمه الحدث للبشرية.

وتم وضع الموسيقى التصويرية للحملة Pure Imagination وأدائها بواسطة أوركسترا مكونة من 70 عازفاً بمشاركة جوقة أطفال. ويلعب الأطفال، الذين ينتمون إلى ثقافات وخلفيات مختلفة، دوراً بارزاً في جميع مشاهد الإعلان، حيث يسلطون الضوء على الدور الذي سيلعبونه كقادة للغد.

وأخرج الإعلان روبرت سترومبيرغ، الحائز جائزتي أوسكار، والذي تشمل أرصدة أفلامه كلاً من «أفاتار» و«أليس في بلاد العجائب» و«ماليفيسنت ديزني». ونُفّذت الرسومات من خلال شركة الإنتاج والتأثيرات المرئية «موفينغ بيكتشر كومباني MPC» الحائزة جوائز أوسكار.

وأخيراً، أطلقت «طيران الإمارات»، الشريك الأول والناقل الرسمي لإكسبو 2020 دبي، عرضاً حصرياً للعملاء لتجربة الإثارة في معرض إكسبو الدولي. وبموجب العرض، توفر الناقلة لعملائها، الذين يزورون دبي أو يسافرون عبرها من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، بطاقات دخول مجانية ليوم واحد لإكسبو مقابل كل تذكرة رحلة مع «طيران الإمارات».

ويشمل العرض جميع الدرجات، إضافة إلى التذاكر المحجوزة عبر «طيران الإمارات» للرحلات على «فلاي دبي»، والعملاء الذين يسافرون إلى أي وجهة على شبكة «طيران الإمارات» العالمية مع توقف لا يقل عن ست ساعات في دبي.

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