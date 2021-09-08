«مبادلة للبترول» و«إيني» تتعاونان في مبادرات تحوّل قطاع الطاقة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة مبادلة للبترول، وشركة «إيني» العالمية للطاقة، مذكرة تفاهم، تهدف الشركتان من خلالها إلى تحديد فرص التعاون في مبادرات تدعم تحوّل قطاع الطاقة، بما في ذلك مجالات الهيدروجين واحتجاز الكربون واستخدامهما وتخزينهما، بما يتماشى مع أهداف الشركتين للحد من الانبعاثات.

وأوضح بيان صادر، أمس، أن نطاق التعاون يشمل بحث الفرص المشتركة بين الشركتين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا، إضافة إلى مناطق أخرى تحظى بالاهتمام المشترك من الجانبين.

وتمثل الشراكة الجديدة جانباً آخر من الجهود الاستباقية التي تبذلها «مبادلة للبترول»، بما يتماشى مع نهج الشركة في المجالات البيئية والمجتمعية والحوكمة المؤسسية، ودورها الفاعل في تحوّل قطاع الطاقة، إضافة إلى اتباعها استراتيجية تركز على محفظة أعمال تعتمد على الغاز الطبيعي الذي بلغ حجمه ثلثي قاعدة أصولها.

ووقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للبترول، منصور محمد آل حامد، والرئيس التشغيلي للموارد الطبيعية في شركة «إيني»، أليساندرو بوليتي.

وشهد التوقيع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، خلدون خليفة المبارك، والرئيس التنفيذي لـ«إيني»، كلاوديو ديسكالزي.

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