«اتصالات» تتيح لمشتركي «المحمول» الدخول إلى «الحصن» مجاناً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة اتصالات أمس، عن إتاحة الفرصة لمشتركي الباقات المفوترة والمدفوعة مسبقاً لاستخدام تطبيق الحصن في الأماكن العامة دون الحاجة إلى تفعيل أو شراء باقة البيانات.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذه الخطوة تتيح إعفاء تطبيق الحصن من استهلاك البيانات وعدم احتسابها من رصيد البيانات الخاص بمشتركي الهاتف المحمول.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي: «يسعدنا توفير الدخول المجاني إلى تطبيق الحصن بما يعكس التزام (اتصالات) المتواصل بالمساهمة في دعم جهود حكومة دولة الإمارات في تبني أحدث تقنيات الهاتف المتحرك لاحتواء جائحة (كوفيد-19)». وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة أبوظبي، أشارت تأكيداً على قرارها الصادر في يونيو الماضي، إلى بدء استخدام تطبيق الحصن للدخول الآمن إلى الأماكن العامة في الإمارة اعتباراً من 20 أغسطس الماضي.

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