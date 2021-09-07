رحلة لاستكشاف شركات «دبي للاستثمارات الحكومية» في «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينقسم جناح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في معرض «إكسبو 2020 دبي»، إلى ثماني قواعد تتخللها مقاعد ومساحات مصنوعة من المواد الطبيعية ومخصصة للاسترخاء.

ويهدف تصميم الجناح إلى توفير متنفس للراحة بعيداً عن الضوضاء والحشود، في موقع الحدث الدولي الذي سينطلق أول أكتوبر المقبل.

وسيذهب زوار الجناح في رحلة لاستكشاف الشركات المندرجة ضمن محفظة المؤسسة، وهي «كيرزنر»، مركز دبي للسلع المتعددة، «الإمارات العالمية للألمنيوم»، «دوبال القابضة»، «لينك باي إليك»، «إماراتك»، و«دبي غلوبال كونيكت».

وعند الدخول إلى الجناح، سيقوم الزوار بجولة على عالم مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، في تجربة غامرة ومريحة تمتد على مساحة 1350 متراً مربعاً من التميز والالتزام والاستدامة والنزاهة والاحترام.

وتتسع تجربة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في «إكسبو»، لما يوازي 189 زائراً في الرحلة الواحدة.

وتروي التجربة قصة المؤسسة عبر المساحات الحسية، التي تدمج العناصر الطبيعية بالتكنولوجيا الذكية من دون أي عناء.

يشار إلى أن التجربة الاستثنائية للمؤسسة في المعرض تم تصميمها وبناؤها من قبل شركة «أليك فيت أوت»، وشركاء التصميم «إيكاريا أتوليه» و«إل إم إس».

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