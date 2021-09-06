"دناتا".. أول مزود لخدمات السفر ينضم إلى مبادرة "إياتا" للتوازن بين الجنسين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصبحت "دناتا" أول شركة لخدمات السفر الجوي تشارك في مبادرة الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) "25 في 2025" بهدف تحقيق مستوى أفضل من التوازن بين الجنسين في صناعة الطيران المدني بحلول عام 2025.

ووفقا لبيان صادر اليوم، التزمت "دناتا"، مع 62 ناقلة جوية، بتوظيف مزيد من النساء في المناصب العليا والأدوار ذات التمثيل المنخفض، بهدف الوصول إلى زيادة التمثيل بنسبة 25% كحد أدنى أو زيادة نسبة التوظيف الحالية بنسبة 25% كحد أدنى في جميع الأقسام بحلول عام 2025.

وستقدم الشركة تقارير سنوية عن معدلات التنوع الرئيسة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون "دناتا" مع "إياتا" وجهات أخرى لزيادة تمثيل وترشيح النساء في مناصب الحوكمة في المنظمة الدولية.

وقال النائب التنفيذي لرئيس "دناتا"، ستيف ألين: "يعد التنوع إحدى ركائز (دناتا) الأساسية، حيث يأتي موظفونا من أكثر من 160 جنسية، واتخذنا العديد من المبادرات، على مدى السنوات الأخيرة، لتمكين النساء عبر جميع عملياتنا ودعمهن ومساعدتهن على تحقيق أفضل إمكاناتهن".

وأضاف: "يسعدنا المشاركة في مبادرة (إياتا) والقيام بدورنا في تحسين معدل التوازن بين الجنسين ضمن صناعة الطيران المدني".

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