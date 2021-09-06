جناح «إينوك» يتيح استكشاف علاقة البشرية بالطاقة على مر التاريخ

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

يقدم جناح شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، شريك الطاقة المتكاملة الرسمي لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، رحلة غامرة لاستكشاف علاقة البشرية بالطاقة على مر التاريخ.

ويوفر الجناح الواقع في منطقة الفرص بالمعرض الدولي المرتقب، مساحة مصممة للتبادل المعرفي بين خبراء القطاع والأقران، بشأن التغييرات التي يشهدها القطاع. وأخذت «إينوك» في الحسبان إرثها في تصوّر مباني الجناح، لتبدو كأنها قد وضعت بالفعل خططاً للمستقبل.

ويمكن لزائر الجناح استكشاف مبادئ الطاقة والتعرّف إلى النطاق المذهل لقصة الطاقة، عبر تجربة سينمائية مشتركة تحبس الأنفاس بزاوية 180 درجة، تضم مناظر طبيعية سمعية وبصرية جريئة.

كما يمكن للزائرين مشاهدة الطاقة من منظور التواصل الشخصي، حيث يتيح الجناح التفاعل مع الطاقة بطريقة تجمع الزائرين مع بعضهم بعضاً.

ويمثل مشروع «خلية النحل» في جناح «إينوك» فرصة لا تقدّر بثمن لعرض مجموعة من الآراء، والإقرار بدورها في المناقشات التي يمكن أن تصوغ مستقبل قطاع الطاقة.

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