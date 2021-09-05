«أورا جاردنز».. حي سكني بحدائق مركزية في «تلال الغاف»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت شركة ماجد الفطيم لمشاريع الوجهات المتكاملة، عن إطلاق أحدث أحيائها «أورا جاردنز»، وذلك في مشروعها «تلال الغاف». ويمتد مشروع «تلال الغاف» الذي يقدّم نمط حياة فاخراً حول بحيرة الغاف، على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع عند تقاطع «شارع حصة» مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، قرب «مدينة دبي الرياضية». ويتم تطوير المشروع على مراحل عدة، ليشتمل عند اكتماله في عام 2027 على أكثر من 6500 وحدة سكنية بنظام التملك الحر، كما تقع المنازل ضمن سلسلة أحياء سكنية يمكن التنقل بينها سيراً على الأقدام.

ويتضمن «أورا جاردنز» حدائق مركزية متصلة بممرات مخصصة للمشي وركوب الدراجات والجري.

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