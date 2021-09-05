«كهرباء دبي» تدشن أول مسجد في العالم يحصل على تصنيف بلاتيني بـ «المباني الخضراء»

المصدر: دبي ■ وام

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة «حتا»، أول مسجد في العالم يحصل على التصنيف البلاتيني الخاص بالمباني الخضراء - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (الإصدار الرابع) (LEED v4) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، محققاً 83 نقطة.

وأنشأت الهيئة المسجد الذي يستوعب أكثر من 600 مصلٍ على مساحة 1050 متراً مربعاً، وفق أعلى معايير الاستدامة البيئية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص في جميع مشروعاتنا ومبادراتنا على الالتزام بأعلى معايير الاستدامة والكفاءة، انسجاماً مع (خطة دبي الحضرية 2040) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي ترسم خريطة متكاملة للتنمية العمرانية محورها الرئيس التنمية المستدامة، لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، ورؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة».

وأكد أن الهيئة تعمل على تعزيز مفهوم المباني «صفرية» الطاقة، والتي تمثل رافداً قوياً لاستراتيجيات التنمية المستدامة في إطار نموذج داعم للنمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها. من جانبه، قال المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، إن «الدائرة تلتزم بالحفاظ على البيئة بما يدعم جهود دولة الإمارات في مواجهة التغير المناخي».

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