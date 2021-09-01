«طيران الإمارات» تتسلّم آخر طائرة «A380» في نوفمبر 2021

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» أنها ستتسلم ثلاث طائرات من طراز «إيرباص A380» جديدة حتى نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن آخر طائرة من هذا الطراز ستنضم إلى أسطولها في نوفمبر المقبل، متقدمةً عن الموعد الأصلي للتسليم الذي كان مقرراً في يونيو 2022.

وأفادت في بيان لها بأن طائرات «A380» الثلاث الجديدة ستكون مجهزة بمقصورة «الدرجة السياحية الممتازة»، التي لقيت إطراءً واسعاً، إضافة إلى أحدث تصاميم مقصورات الطائرة العملاقة ومزاياها المميزة، بما في ذلك الأجنحة الخاصة، وحمّام «شاور سبا» في الدرجة الأولى، والصالون الجوي ومقاعد درجة الأعمال التي تتحول إلى أسرّة مستوية تماماً، وأكبر شاشات على مستوى الصناعة في جميع المقصورات، للاستمتاع بمجموعة واسعة من المحتوى الترفيهي على شاشات «ice»، نظام «طيران الإمارات» الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي.

وبتسلّم الطائرات الثلاث، سيصل أسطول «طيران الإمارات» من طراز «A380» إلى 118 طائرة في نوفمبر المقبل، بما في ذلك ست طائرات مجهزة بمقاعد «الدرجة السياحية الممتازة» وبتقسيم أربع درجات.

موعد التسليم

وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك: «توصلنا إلى اتفاق مع (إيرباص) لتقديم مواعيد تسليم ما تبقى لنا من طلبية طائرات (A380)، وأكملنا ترتيبات تمويلها. وفي الوقت الذي نستعد لإطلاق منتج (الدرجة السياحية الممتازة) بالكامل خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن الطائرات الجديدة ستضيف مزيداً من مقاعد هذه الدرجة التي تلقى إقبالاً كبيراً من المتعاملين».

وأضاف: «ستبقى (طيران الإمارات) محتفظةً بمكانتها كأكبر مشغل لهذه الطائرة العملاقة والحديثة على مدى العقدين المقبلين، ونحن ملتزمون بضمان أن تظل تجربة طائرة الإمارات (A380) مفضلةً لدى المتعاملين بفضل استثماراتنا المستمرة في كل ما من شأنه تعزيز منتجاتنا وخدماتنا».

قيود السفر

ومع تخفيف قيود السفر والانتشار العالمي للقاحات «كوفيد-19»، فإن «طيران الإمارات» ستعيد تشغيل طائراتها من طراز A380 إلى مزيد من الوجهات التي كانت تخدمها قبل الجائحة.

وستخدم هذه الطائرة ذات الطابقين، في أكتوبر المقبل، الرحلات إلى كل من: عمّان، القاهرة، دوسلدورف، فرانكفورت، جوانزو، لندن هيثرو، لوس أنجلوس، مانشستر، موريشيوس، موسكو، ميونيخ، نيويورك جون اف كنيدي، باريس، تورنتو، فيينا، واشنطن العاصمة، زيوريخ.

ترقيات فورية

تعمل طائرات «A380» الخاصة بـ«طيران الإمارات» بتقسيم الدرجات الأربع الآن على خطى «لندن هيثرو» و«باريس شارل ديغول».

وحالياً، تُقدّم مقاعد «الدرجة السياحية الممتازة»، المريحة والفاخرة والمغطاة بالجلد الكريمي مع مساحة فسيحة للأرجل، كترقيات فورية للمتعاملين.

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