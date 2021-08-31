قصة برج.. «بهوان».. برج سكني يضم 132 وحدة سكنية بتصاميم عصرية

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

«بهوان» هو برج سكني يتألف من 20 طابقاً، تم بناؤه في منطقة «داون تاون دبي»، وتم تطويره من قبل «شركة أتموست العقارية» التابعة لـ«مجموعة سهيل بهوان» ومقرها سلطنة عُمان، وهو أول مشروع بنظام التملك الحر طرحته المجموعة للبيع في الإمارات. وقد بدأ العمل في البرج عام 2016 وانتهت أعمال البناء فيه في الربع الرابع من عام 2018.

يضم البرج وحدات سكنية متنوعة موزعة على 15 طابقاً، ومنصة تتكون من ثلاثة طوابق، وطابق ميزانين، وطابق أرضي، في ما يبلغ عدد الوحدات السكنية 132 وحدة تتألف من شقق غرفة، وغرفتين، وثلاث غرف وصالة.

تبدأ إيجارات الشقق من غرفة وصالة في البرج من 115 ألف درهم سنوياً، وتصل لشقة مكونة من غرفتين وصالة إلى 145 ألف درهم سنوياً، بينما تراوح إيجارات الشقق المكونة من ثلاث غرف وصالة بين 160 و190 ألف درهم.

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