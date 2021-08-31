«اتصالات» تستعرض خبراتها في الجيل الخامس خلال «قمة الصناعة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت القمة العالمية للصناعة والتصنيع، عن انضمام شركة «اتصالات» إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للدورة الرابعة من القمة التي ستقام في الفترة بين 22 و27 نوفمبر 2021 في مركز دبي للمعارض ضمن «إكسبو 2020 دبي».

وأفاد بيان صدر أمس بأن الشراكة الجديدة ترتكز على الدور البارز الذي تقوم به اتصالات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها، والتي أسهمت بتسريع التحول الرقمي في المجالات كافة.

وبصفتها شريكاً استراتيجياً للقمة، ستشارك «اتصالات» خبراتها في الجيل الخامس مع الشركات والحكومات للمساهمة في تسريع العمليات وتحسين كفاءتها، إذ كانت أول من يطلق تقنية الجيل الخامس في الإمارات والمنطقة، واستطاعت أن تسهم بشكل محوري في حصول العاصمة الإماراتية على لقب ثالث عواصم العالم في سرعات الجيل الخامس.

وقال النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»، د.أحمد بن علي: «تولد التقنيات الرقمية وشبكات الجيل الخامس قيمة اقتصادية واجتماعية هائلة، ويمكنها تحويل كل جانب من جوانب التشغيل الصناعي رقمياً من الإنتاج إلى تقديم الخدمات».

وأكد أن «اتصالات» تحرص من خلال استراتيجيتها الهادفة إلى قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات، على تطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية المتطورة لبناء مجتمعات أكثر مرونة وصناعات مستدامة، بالاعتماد على خبرات اتصالات التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في المضمار الرقمي.

من جهته، قال رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، بدر سليم سلطان العلماء، إن العالم الصناعي يقترب من تحقيق قفزة تكنولوجية ورقمية غير مسبوقة، خصوصاً مع تبني المزيد من الشركات والمؤسسات لتقنيات الجيل التالي من الشبكات والأنظمة التكنولوجية.

156.1 مليون مشترك

تعتبر «اتصالات» من الشركات الرائدة في تقديم حلول وخدمات الاتصالات والتكنولوجيا لما يزيد عن 156.1 مليون مشترك في 16 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا. وأعلنت «اتصالات» عام 2016 عن شراكتها مع «إكسبو 2020 دبي» ليصبح المعرض أول شريك تجاري يستخدم الجيل الخامس في المنطقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news