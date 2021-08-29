«الأوراق المالية» تستعرض تمثيل المرأة في المناصب

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شاركت هيئة الأوراق المالية والسلع بيوم المرأة الإمارتية، وذلك في احتفال أقيم عبر تقنيات الاتصال عن بعد.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة بالإنابة، الدكتورة مريم بطي السويدي، إن الهيئة وضعت نصب عينيها تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، فأطلقت حزمة من المبادرات، وأصدرت عدداً من القرارات التي أحدثت فارقاً سواء على الصعيد الداخلي للهيئة، أو الصعيد الخارجي المتمثل في قطاع الأوراق المالية عموماً والشركات المساهمة خصوصاً. وأكدت أن الهيئة تولي على الصعيد الداخلي اهتمامها برفع نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والإشرافية، إذ بلغت نسبة النساء، وفق أحدث إحصائية، في الفئة القيادية 23%، وفي الفئة الإشرافية 26%، وفي الوظائف التخصصية 33%، مشددة على دأب الهيئة في تحقيق مبدأ التوازن بين الجنسين في الرواتب واستحقاق العلاوات وبدلات تعليم الأبناء والمهمات التدريبية والرسمية داخل الدولة وخارجها، كما منحت التأمين الصحي لأسرة الموظفة.

وتابعت: «حرصت الهيئة على تمكين المرأة الإماراتية وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة، سواء من خلال زيادة مشاركتها في مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة أو في الإدارة التنفيذية العليا لهذه الشركات».

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