«تنظيم الاتصالات» تتوقع زيادة في اشتراكات 5G خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

توقعت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية زيادة في اشتراكات خدمات الجيل الخامس «5G» خلال معرض «إكسبو 2020 دبي»، مؤكدة أن منطقة المعرض مغطاة بالكامل بهذه الخدمات من قبل المشغلين.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن «إكسبو 2020 دبي» حدث عالمي كبير سيزوره عدد كبير من الزوار على امتداد فترة المعرض، ويتضمن استعراض التقنيات الحديثة والمستقبلية، للتغلب على التحديات التي تواجهها مختلف الدول.

عدد المشتركين

وكشفت «تنظيم الاتصالات» أن أحدث الإحصاءات المتوافرة لديها تشير إلى أن عدد المشتركين في خدمات الجيل الخامس خلال الربع الثاني من العام 2021 تجاوز 720 ألف مشترك، متوقعة أن يرتفع العدد مدعوماً بـ«إكسبو»، وتزايد تصنيع الأجهزة الداعمة للجيل الخامس، وإقبال المجتمع على استخدامها.

وأضافت أن عدد محطات الجيل الخامس في الدولة نهاية الربع الثاني من العام الجاري يزيد على 4700 محطة متعددة الاستخدام، فيما يتوقع نشر أكثر من 650 محطة إضافية خلال الربع الثالث، ليتجاوز العدد الإجمالي لمحطات الجيل الخامس 5350 محطة مع نهاية الربع الثالث 2021.

تقنية 5G

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن الاستخدامات الحالية للجيل الخامس تتركز بشكل كبير على استخدام البيانات ذات السرعة العالية، وتطبيقات الألعاب وكاميرات المراقبة، لافتة إلى أن أبرز الفروق عن الأجيال السابقة، خصوصاً الجيلين الرابع والثالث، تكمن في تضاعف السرعات، وتمكين عدد كبير من الأجهزة من الارتباط بالشبكات، مع تقليل زمن الاستجابة لنقل البيانات.

وبيّنت أن الصفة المميزة لتقنية الجيل الخامس هي السرعة في نقل البيانات، وبالتالي أصبحت هذه التقنية مطلوبة في التطبيقات التي تتطلب نقل البيانات بشكل سريع ومباشر في مجالات متعددة مثل الطب، والتعليم، والنقل، والاعلام والترفيه.

وأكدت الهيئة أن المستقبل للتقنيات التي تعتمد على الجيل الخامس مثل العمليات الجراحية عن بُعد، والسيارات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، ورحلات الطيران من دون طيارين، مشيرة إلى أن العلم لايزال إلى اليوم يستكشف الإمكانات اللامحدودة لشبكات الجيل الخامس، وسنرى قريباً جداً تلك التطبيقات على أرض الواقع، إذ سيكون لشبكات الجيل الخامس دور كبير في تطوير الخدمات العامة بمختلف أشكالها.

تنافسية الدولة

وشددت «تنظيم الاتصالات» على أنها تعمل على تشجيع تبني التكنولوجيا الحديثة، والعمل مع شركائها في قطاع الاتصالات، لتأسيس بيئة وبنية تحتية جاذبة وداعمة للابتكار، كما تعزز المنافسة بين المشغلين لزيادة الاشتراكات في الخدمات كافة، بما فيها الجيل الخامس، لضمان تنافسية الدولة وريادتها، حيث تصدرت الإمارات عالمياً في سرعة شبكات الهاتف المحمول ضمن 139 دولة على مؤشر «Ookla» مع نهاية يوليو 2021.

وأكدت الهيئة أن استخدام تطبيقات الجيل الخامس في زيادة مستمرة، وسيزداد انتشاراً مع توافر مزيد من الأجهزة التى تدعم هذه التقنية، وإقبال المستخدمين على اقتنائها، مرجحة أن يحدث ذلك بشكل طبيعي ومتزايد، تزامناً مع حرص مصنعي الأجهزة على تصنيع مزيد من الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس.

ولفتت إلى أن الإمارات من الدول الرائدة على مستوى العالم في طرح شبكات الجيل الخامس (5G) بفضل البنية التحتية المتطورة، والسياسات والأنظمة المرنة الداعمة للتكنولوجيا الحديثة.

• 5350 محطة لخدمات الجيل الخامس مع نهاية الربع الثالث 2021.

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