631 مليون درهم أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» في الربع الأول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني ريت، أو الـ«صندوق»، وهي صندوق استثمار عقاري يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، وتديره شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة، عن صافي قيمة أصولها للربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2021. وبلغ صافي قيمة أصول «الإمارات دبي الوطني ريت» 172 مليون دولار (631 مليون درهم)، مقارنة مع 180 مليون دولار للربع السابق. ويُعزى الانخفاض بنسبة 1% في صافي قيمة الأصول، في الأغلب، إلى ضغوط التقييم المستمرة، وتراجع أوضاع سوق العقارات، حيث لاتزال ظروف الاقتصاد الكلي الإقليمي في المراحل الأولى من التعافي بعد الجائحة.

ونجح فريق الإدارة في خفض المصروفات بنسبة 16.9%، بعد عام من الإدارة النشطة لتكاليف التشغيل في المحفظة، كما ظلت نسبة الإشغال في المحفظة مستقرة عند 75% للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021، مقارنة مع 76% في 31 مارس 2021، و75% للفترة نفسها من العام السابق. ولا تزال استراتيجية التأجير النشط التي تلبي احتياجات المستأجرين تلعب دوراً مهماً في حماية معدلات الإشغال، إلا أن تحديات سوق العقارات أدت إلى إبطاء التعافي.

وقال رئيس قسم العقارات بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أنتوني تايلور: «على الرغم من تحديات السوق الحالية، حافظنا على صافي دخل الإيجارات ومعدلات الإشغال للربع الأول بشكل جيد، الذي جاء نتيجة للإدارة النشطة للمحفظة، وفي الوقت نفسه لايزال صافي قيمة الأصول تحت الضغط، بحيث انخفض بنسبة 1% عن الربع السابق، لقد كانت أولويتنا في الربعين الأخيرين تتمثل في ضمان استقرار الإشغال، وهو ما حققناه من خلال مجموعة من المبادرات، بما في ذلك دعم المستأجرين المتعثرين، والتركيز على ترقيات الأصول، وقمنا بتخفيض إجمالي المصروفات بنسبة 17% تقريباً مقارنةً مع 30 يونيو 2020، نتيجة لمبادرات إدارة الكلفة الاستباقية لفريق الإدارة».

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