«طيران الإمارات» تستأنف خدمة نيوكاسل اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت شركة «طيران الإمارات» أنها تواصل العمل على توسيع نطاق خدماتها، من خلال استئناف رحلاتها، وتعزيز عملياتها عبر شبكة خطوطها في أوروبا، استجابةً للنمو المستمر في الطلب على السفر نتيجة لتخفيف بروتوكولات الدخول الدولية.

وأفادت الناقلة، في بيان لها، بأنها ستستأنف خدمة مطار «نيوكاسل» اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل، بمعدل أربع رحلات في الأسبوع، باستخدام طائرات «بوينغ 777-300ER» بتقسيم الدرجتين.

وأوضحت أن رحلة «طيران الإمارات» رقم «ئي كيه 33» ستغادر من دبي في الساعة 2:30 بعد الظهر، لتصل إلى مطار نيوكاسل الدولي في الساعة 7:10 مساءً، أما رحلة العودة «ئي كيه 34»، فتقلع من نيوكاسل في الساعة 9:10 ليلاً، لتحط في مطار دبي الدولي في الساعة 7:25 صباح اليوم التالي (بالتوقيت المحلي).

وذكرت «طيران الإمارات» أنها تواصل استعادة عملياتها في واحد من أهم أسواقها العالمية، إذ سيصل عدد رحلاتها إلى المملكة المتحدة، بحلول نهاية أكتوبر المقبل، إلى 77 رحلة في الأسبوع، موزعة بين ست رحلات يومياً إلى لندن هيثرو (خمس منها بطائرات A380)، ورحلتين يومياً بطائرات «A380» إلى مانشستر، و10 رحلات أسبوعياً إلى برمنغهام، ورحلة يومية إلى جلاسكو، وأربع رحلات أسبوعياً إلى نيوكاسل.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات انتقلت إلى «القائمة الصفراء» البريطانية للسفر، مطلع أغسطس الجاري، ولم يعد المسافرون الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من دبي بحاجة إلى الحجر الصحي في فندق معتمد من الحكومة.

واستجابةً لنمو الطلب، فقد سرّعت «طيران الإمارات» تنفيذ خططها لتشغيل مزيد من الرحلات، وتعزيز السعة إلى أكثر من 10 مدن أوروبية، بما فيها برمنغهام، وبرشلونة، وبروكسل، ودبلن، وهامبورغ، ولندن، ولشبونة، ومدريد، وميونيخ، وروما وزيوريخ. وستخدم «طيران الإمارات» هذه المدن برحلات جوية يومية أو أكثر.

كما ستعزز «طيران الإمارات» رحلاتها اليومية من دوسلدورف، وفرانكفورت، وهامبورغ، وميونيخ، لتصل إلى 50 رحلة أسبوعياً مع نهاية أكتوبر، كما ستشغل طائرات A380 لخدمة دوسلدورف وهامبورغ.

• عدد رحلات «طيران الإمارات» إلى المملكة المتحدة سيصل إلى 77 رحلة في الأسبوع بنهاية أكتوبر.

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