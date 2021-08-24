الطاولة الذكية .. ابتكار عالمي يحفظ خصوصية المسافرين عند تفتيش أمتعتهم في دبي

المصدر: دبي ــ وام

يعد تفتيش حقائب المسافرين من مهام ومسؤوليات دائرة جمارك دبي في مطارات الإمارة، حيث عملت في سبيل التسهيل وإنسيابية العمل والمحافظة في الوقت ذاته على خصوصية المسافرين ومع توقعات بزيادة أعداد القادمين لدبي أثناء فترة إنعقاد الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي - على تطوير إبتكار "الطاولة الذكية" لتفتيش حقائب المسافرين.

يأتي ذلك في إطار استعداد جمارك دبي كغيرها من المؤسسات والجهات الحكومية في إمارة دبي لإستضافة الحدث العالمي إكسبو 2020 المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل في حين تصاعدت وتيرة تقديم خدمات ذكية في مدينة دبي بشكل متواصل وسريع على مدى السنوات الماضية.

وقال حسين الفردان مدير إدارة الإبتكار في جمارك دبي، إن "طاولة التفتيش الذكية"، الإختراع الأول من نوعه على مستوى العالم، الذي ابتكرته جمارك دبي، جاء نتاج فكرة بسيطة للغاية في أحد الإجتماعات لإيجاد حل لتحدي يواجهه مفتشو الجمارك يتمثل في عدم رغبة بعض المسافرين لفتح حقائبهم أمام الآخرين وهي مشكلة تظهر عند المفتشين بشكل مستمر.

وأضاف أنه لدى البحث عن طريقة ووسيلة لتفتيش حقائب المسافرين دون إزعاجهم وفي الوقت ذاته إجراء عملية التفتيش بدقة وإحترافية، تم التوصل إلى إقتراح من أحد الموظفين لحل هذا التحدي من جذوره بإبتكار طاولة تفتيش فيها خصوصية عند وضع الحقيبة عليها من خلال حاجزين وسقف يحجب عن المسافرين الآخرين رؤية محتويات الحقيبة وفي نفس الوقت تحتوي الطاولة على كاميرا وتسجيل صوتي وفيها جميع المعلومات عن مصدر الحقيبة .

وأوضح أنه تم في البداية تنفيذ الطاولة الذكية بالخصوصية عبر الحاجزين والسقف وحاليا تضم 36 جهازا جمركيا وإستخباراتيا تتمكن جميعها من معرفة مصدر الحقيبة ومن أين قادمة وأين يجب تفتيشها فضلا عن تسجيل بالصوت والصورة بحيث لا يتعدى المفتش على خصوصية حقيبة المسافر ولا يتعدى المسافر على المفتش.

وأكد أن الطاولة الذكية تحافظ بشكل كبير على الخصوصية للمسافر في عملية التفتيش حيث لا يوجد في أي مطار على مستوى العالم، هذا النوع من التفتيش الذكي وهناك طلب عليها من الصين ومن دول الخليج، مشيرا إلى أن اطلاق الطاولة الذكية كان في عام 2017 وأجري عليها عدة تعديلات، وفي العام 2021 تم إطلاق النسخة السادسة لها وهناك إحتمال لإطلاقها في جيتكس المقبل.

وقال الفردان إن جمارك دبي طورت الطاولة الذكية ست مرات متتالية مع إصرارها لأن تخرج للعالم نموذجا جمركيا 100 % مصنع في دولة الإمارات لتتفوق بها عالميا.

وأكد الفردان أن الطاولة الذكية تتميز بسهولة نقلها إلى أي مكان وإمكانية إستخدامها لمناطق التفتيش في المؤتمرات والأحداث العالمية التي تتطلب إجراءات أمنية دقيقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news