إنجاز 169 مبنى جديداً في دبي خلال يوليو 2021

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وصل إلى 1378 مبنى جديداً.

ووفقاً لتلك البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل يوليو الماضي إنجاز 169 مبنى جديداً في دبي، في ما استحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية على نسبة بلغت 69.1% من الإجمالي.

المباني المنجزة

وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة عن بلدية دبي، ونشرها مركز دبي للإحصاء، أن إجمالي عدد المباني المنجَزة في دبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وصل إلى 1378 مبنى جديداً.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد سجل يوليو 2021 إنجاز 169 مبنى جديداً في دبي.

وتوزّعت المباني الجديدة خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2021 بين 709 مبانٍ لـ«فلل خاصة»، و243 مبنى لـ«فلل استثمارية»، و238 «مبنى متعدد الطوابق»، في ما بلغ عدد المباني العامة 124 مبنى، والمباني الصناعية 64 مبنى.

وبيّنت الإحصاءات أن الفلل الخاصة تصدّرت قائمة المباني المنجزة مستحوذة على نسبة 51.5% من الإجمالي، تلتها الفلل الاستثمارية بحصة 17.6%، ثم المباني المتعددة الطوابق بنسبة 17.3%، تلتها المباني العامة بنسبة 9%، مقابل 4.6% للمباني الصناعية.

واستحوذت الفلل الخاصة والاستثمارية معاً على نسبة بلغت 69.1% من إجمالي عدد المباني المنجزة في دبي بـ952 مبنى.

التوزيع الشهري

وبحسب البيانات، فقد وصل إجمالي عدد المباني المنجزة خلال يناير الماضي إلى 200 مبنى، مقابل 178 مبنى في فبراير، ليرتفع العدد إلى 215 مبنى خلال مارس، مقابل 205 مبانٍ في أبريل 2021، و189 مبنى في مايو، ليصل العدد في يونيو إلى 222 مبنى، وإلى 169 مبنى في يوليو.

يُشار إلى أن إجمالي قيمة المباني المنجزة في الإمارة خلال عام 2020 والتي بلغ عددها 3227 مبنى جديداً، وصل إلى 40 ملياراً و530 مليون درهم، مقابل 36 ملياراً و114 مليون درهم في عام 2019، بنسبة نمو جاوزت 12.2%، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news