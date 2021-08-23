«دو» تدعو مستخدمي هواتف الجيل الثاني إلى ترقية أجهزتهم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم





أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أن جميع خدمات شبكة الجيل الثاني «2G» ستتوقف في المستقبل الرقيب، بناء على إعلان هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الإيقاف التدريجي للشبكة، داعيةً المتعاملين معها ومستخدمي الهواتف المحمولة إلى ترقية أجهزتهم، ليستمتعوا بخدمات الأجيال الأحدث من شبكات اتصال الهاتف المحمول: الثالث والرابع والخامس.

وأوضحت في بيان لها بأن هذا الإعلان يتماشى مع التطورات التي تشهدها تقنيات اتصال الهاتف المحمول، إضافة إلى الطلب المتزايد لتحسين تجارب المستخدمين على نحو شامل، مؤكدة أنه سيتم إيقاف جميع خدمات شبكة الجيل الثاني بشكل تدريجي عبر دولة الإمارات، والمتوقع إيقافها بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022.

وأضافت «دو» أنه ونظراً لأن خدمات الجيل الثاني لن تكون متاحة بعد الآن، فإن المتعاملين الذين لا يزالون يستخدمون أجهزة 2G، سيحتاجون إلى استبدالها بأجهزة «3G»، أو «4G»، أو«5G». وسيحصل التعاملون الذين يرقّون أجهزتهم الحالية، على جودة صوت عالية الوضوح، واتصال بيانات عالي السرعة، إضافة إلى سرعة تصفح وتنزيل أعلى. كما يمكن لمستخدمي الهاتف المحمول الذين يستخدمون حالياً أجهزة من الجيل «3G» على شبكة «2G» تغيير إعداداتهم إلى «3G» لتجنب أي انقطاع في الخدمة، والاستمرار في استخدام أجهزتهم على النحو المعتاد.

وذكرت «دو» أن متجرها الإلكتروني، ومتاجرها الرئيسة توفر العديد من الهواتف المحمولة التي تدعم تقنيات الجيل الثالث، والرابع، والخامس من شبكات الاتصال.



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