اتفاقية تتيح لـ «هوتباك الدولية» تصدير منتجاتها عبر ميناء جبل علي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «هوتباك الدولية» Hotpack Global المتخصصة في حلول تغليف المواد الغذائية ذات الاستخدام الواحد، عن توقيع اتفاقية مع «موانى دبي العالمية - إقليم الإمارات» للانتفاع بإحدى محطات ميناء جبل علي، ما يمهد الطريق أمام الشركة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتصدير منتجاتها من خلال ميناء جبل علي.

ووقع الاتفاقية في مقر «هوتباك» بمجمع دبي للاستثمار، العضو المنتدب للمجموعة، عبدالجبار بي بي، ومدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، شهاب الجسمي.

وقال العضو المنتدب لمجموعة هوتباك الدولية، عبدالجبار بي بي، إن «الاتفاقية مع ميناء جبل علي التابع لـ(موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات)، تأتي في سياق زيادة صادرات الشركة، واتساع نطاق حضورها في الأسواق العالمية».

وأضاف: «نقترب من تحقيق إنجاز بارز على مستوى وصولنا إلى أسواق التصدير، إذ ستصبح منتجاتنا قريباً متوافرة في 100 دولة مقارنة بـ95 دولة حالياً. وستساعدنا الاتفاقية على دعم الخدمات اللوجستية المتعلقة بصادراتنا إلى العالم، من خلال بوابة استراتيجية واحدة»، مؤكداً أن الشبكة العالمية الشاملة لـ«موانئ دبي العالمية»، وخبرتها الواسعة في تشغيل المحطات عالمياً، تسهمان في إضفاء قيمة هائلة ودعم تيسير التجارة.

بدوره، قال مدير الإدارة التجارية للموانئ والمحطات في «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، شهاب الجاسمي، إن «ميناء جبل علي عزز نجاح شركات عدة متخصصة في حلول التعبئة والتغليف، بما في ذلك (هوتباك الدولية)».

وأضاف: «باعتباره الميناء 12 الأكبر عالمياً، فإنه يتمتع بطاقة استيعابية بمقدار 22.4 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً»، لافتاً إلى أن انتشار عمليات «موانئ دبي العالمية» في أكثر من 40 بلداً، والخدمات السلسة، وسرعة الإنجاز، ستسهم في تعزيز نمو الشركة، وتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق.

وتابع: «كلنا ثقة بقدرتنا على مساعدتهم في تحقيق استراتيجية تنمية الصادرات الخاصة بهم، وبالتالي تمكينهم من الإسهام في مبادرة (مشروع 300 مليار)».

يذكر أن إيرادات «هوتباك الدولية» تبلغ 950 مليون درهم، وتمتلك حضوراً في 27 موقعاً في 12 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، فضلاً عن سلسلة فروع في دول خليجية وإفريقية.

وخلال العامين الماضيين، صدرت الشركة منتجات بقيمة 700 مليون درهم يقدر حجمها بـ4625 حاوية. وحصلت، أخيراً، على شهادة «مصدّر معتمد» من قبل مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات.

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