«طيران الإمارات» توقّع اتفاقية رمز مشترك مع «أزول» البرازيلية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت «طيران الإمارات» اتفاقية رمز مشترك مع الناقلة البرازيلية «أزول» Azul ستتيح للعملاء الاتصال بسهولة من وإلى ثماني مدن في البرازيل مع شبكة طيران الإمارات العالمية عبر ساو باولو. ونالت الاتفاقية مصادقة وكالة الطيران الفيدرالية البرازيلية.

وبموجب الاتفاقية، سيتاح للعملاء السفر من وإلى: (ريو دي جانيرو، سانتوس دومون، بيليم، بيلو هوريزونتي، كوابو، كورتيبا، جوازيرو دو نورتو، بورتو أليغري وريسيفي)، على الرحلات التي تشغلها «أزول»، والاتصال في «ساو باولو» مع «طيران الإمارات» لمواصلة السفر إلى دبي وعبرها بتذكرة واحدة. كما أصبح بإمكان المسافرين، شراء التذاكر عبر emirates.com أو من خلال مكاتب المبيعات المحلية ووكلاء السفر المعتمدين اعتباراً من 18 أغسطس الجاري، للسفر اعتباراً من 25 أغسطس الجاري.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم: «البرازيل سوق مهمة لنا، ويؤكد تعاوننا مع (أزول) التزام طيران الإمارات بتعزيز وصولنا إلى المنطقة، وفتح مزيد من الخيارات أمام عملائنا، وتوفير اتصال محسّن وسلس بين ثماني مدن في البرازيل إلى دبي ومنها».

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي للعائدات في «أزول»، آبي شاه، بالشراكة مع «طيران الإمارات»، وقال: «بصفتنا أكبر ناقلة جوية في البرازيل من حيث عدد الوجهات، فإن هذه المشاركة بالرمز، ستوفر لعملائنا اتصالاً لا مثيل له، داخل البرازيل وحول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، فإن كلاً من (أزول)، وطيران الإمارات، تشتهر بتميزها في خدمة العملاء، ما سيعزز تجربة العملاء بين الناقلتين».

وترتبط «طيران الإمارات»، حالياً باتفاقيات رمز مشترك مع 21 ناقلة جوية وشركتي سكة حديد. ولديها إضافة إلى ذلك اتفاقيات «إنترلاين» مع أكثر من 106 شركات طيران وسكة حديد حول العالم.

وتشغل «طيران الإمارات» حالياً خمس رحلات أسبوعياً إلى «ساو باولو» باستخدام طائراتها «البوينغ 777-300ER». وترحب دبي بالمسافرين من البرازيل الذين يحصلون على تأشيرة الدخول عند الوصول، كما توفر دبي لهم خيار التوقف المثالي في طريقهم إلى وجهات العطلات الشهيرة مثل جزر المالديف والقاهرة.

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