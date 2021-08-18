أحمد بن سعيد: الطريق أصبح واضحاً بشكل متزايد نحو التعافي

المصدر: عـوض خيري وأزاد عيشو ■ دبي

قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، في رسالة إلى موظفي المجموعة: «لقد شعرنا جميعاً بتأثير جائحة (كوفيد-19) في حياتنا الشخصية وفي أعمالنا وصناعتنا، التي تضررت بشدة بشكل خاص. ومن دواعي سرورنا أن نرى جهودكم المستمرة في تقديم الخدمات لعملائنا، على الرغم من التحديات الكبيرة، وأنا ممتن بشكل خاص لدعمكم المستمر وتفانيكم في عملكم».

وأضاف سموّه: «في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وبفضل حملة التطعيم العالمية، وجهود قادتنا هنا في دولة الإمارات، شعرنا بأن الطريق أصبح واضحاً بشكل متزايد نحو التعافي، حيث تبذل طائراتنا جهداً مقدراً على نقل المسافرين لمزيد من الوجهات حول العالم، وتعود شركات الطيران العالمية الأخرى إلى الهبوط من جديد في مطار دبي الدولي. ونشعر بجو مميز من الإيجابية.. والعودة إلى الوضع الطبيعي».

وتابع سموّه: «أود أن أشكركم على تعاونكم مع بعضكم بعضاً ومع الشركة خلال هذه الأوقات الصعبة. لقد تقبلتم ظروف العمل الصعبة، بما في ذلك التخفيضات في الأجور والمزايا، وأثبتم ولائكم. وعلى الرغم من أننا لانزال بعيدين عن التعافي التام، يسعدني أن أعلن إليكم بأن التغييرات التالية ستأخذ مجراها اعتباراً من الأول من أكتوبر: سنعيد بدل الإقامة للمتزوجين، وسنزيد من استحقاقات الإجازة السنوية لتعويض التخفيضات التي حدثت في أكتوبر 2020 إلى حد كبير، وسنطرح خيار ترشيح خمسة أصدقاء يمكنهم الحصول على تذاكر ميسّرة في الدرجة السياحية، وسنكافئ بشكل أفضل مواهبنا الداخلية، من خلال فرصة زيادة الراتب عند الترقية إلى الدرجات الأساسية. وسيوافيكم فريق مواردنا البشرية بالمزيد من التفاصيل حول هذه التغييرات في الوقت المناسب.. أتمنى أن يكون الخبر إيجابياً عليكم، وتدركون مدى تقديرنا لإسهاماتكم في نجاحنا.. ونتمنى أن يتواصل هذا الجهد العظيم».

أحمد بن سعيد:

• «سنكافئ بشكل أفضل مواهبنا الداخلية، من خلال زيادة الراتب عند الترقية إلى الدرجات الأساسية».

• «سنزيد من استحقاقات الإجازة السنوية، لتعويض التخفيضات التي حدثت في أكتوبر 2020».

• «نشعر بجو مميّز من الإيجابية.. والعودة إلى الوضع الطبيعي».

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